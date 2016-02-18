اليوم.. سماع مرافعة دفاع محمد مرسى فى قضية "التخابر مع قطر "

تستمع الدائرة 11 إرهاب ، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اليوم الخميس ، لمرافعة دفاع الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وكانت المحكمة قد استمعت الى دفاع المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" مدير مكتب مرسى، بعد طلب المحامى "علاء علم الدين" الترافع بدلا من محامى المتهم الأول لإصابته بوعكة صحية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

تأجيل محاكمة "مرسى" و10 آخرين بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 18 فبراير