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بالفيديو. كاميرا مرورية ترصد لحظة حادث أنقرة وانفجار السيارة المفخخة

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بالفيديو. كاميرا مرورية ترصد لحظة حادث أنقرة وانفجار السيارة المفخخة بالفيديو. كاميرا مرورية ترصد لحظة حادث أنقرة وانفجار السيارة المفخخة
نشر موقع "روسيا اليوم" مقطع لأحد كاميرات المراقبة المرورية بأنقرة، ويظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة المفخخة التى استهدفت رتلا عسكريا فى وسط المدينة.

ويذكر أن انفجار وقع أمام قيادة القوات البحرية التركية فى العاصمة أنقرة، استهدف رتلا لحافلات تقل عسكريين، ما أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 61 آخرين.

فيما قال مسئول أمنى تركى، أن الدلائل الأولية لحادث التفجير تشير إلى تورط مليشيات حزب العمال الكردستانى فى الحادث الذى استهدف سيارة عسكرية تابعة للجيش التركى.

- الإرهاب يضرب تركيا.. مقتل 28 وإصابة 61 فى تفجير استهدف حافلات عسكرية أمام قيادة القوات البحرية.. أنقرة تتهم حزب العمال الكردستانى .. ورئيس الوزراء التركى يلغى زيارته المقررة لبروكسل

- الإرهاب يضرب تركيا.. مقتل 28 وإصابة 61 فى تفجير أمام قيادة القوات البحرية بأنقرة
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