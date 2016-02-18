نصائح تنظيف أدوات المطبخ الأساسية

من الضروري تنظيف أدوات المطبخ الأساسية من فترة لأخرى، وفق الطرق الآتية:

1. فرن الغاز: أطفئي الشعلة، وانثري الملح على المكان الذي يشهد على انسكاب الصلصة وتجمع الدهون، مع مراعاة أن يكون الفرن ما يزال محتفظاً بحرارته. وبعد دقيقة، يزال الملح بقطعة قماش، أو بواسطة إسفنجة نظيفة.

2. الشفاط: ضعي مقداراً من "البيكينغ صودا" في وعاء مليء بالماء الساخن وأضيفي إليه سائل الجلي، ثم بلّلي الفرشاة بالخليط، وادعكي به الشفاط لإزالة البقع والدهون العالقة عليه.

3. الخلاط الكهربائي: ضعي الصابون السائل في ابريق الخلاط، ثم اسكبي الماء، و شغّلي الخلاط، حتى يختلط الماء مع الصابون. وأخيراً، اغسلي ابريق الخلاط الكهربائي بالماء.

4. غسالة الأطباق: أفرغي غسّالة الأطباق تماماً، واملئي وعاءها بكوب من الخل الأبيض، وأغلقي بابها، من ثم قومي بتشغيلها من خلال دورة الماء الساخن، ما يؤدي إلى نزع الشحوم والأوساخ، وحتى أي روائح عفن. وأخيراً، امسحي الجزء الخارجي منها بفوطة مبلّلة بالماء المضاف إليه الخل الأبيض.

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