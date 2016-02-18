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برج القوس حظك اليوم الخميس 18 فبراير

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برج القوس حظك اليوم الخميس 18 فبراير برج القوس حظك اليوم الخميس 18 فبراير

برج القوس على الصعيد المهنى..


>مواليد برج القوس يتمتعون بقدرة كبيرة على مواجهة المشاكل التى يتعرضون لها فى محيط العمل يرون أن الحياة لا يفوز فيها سوى الأقوياء ومن يستطيعون خوض المعارك دون خسائر ، أذكياء فى إدارة الحوار بين جميع الأطرف للوصول إلى النتائج التى يردونها .

برج القوس على الصعيد العاطفى..


>تتوقع لك الأبراج ظهور حب جديد فى حياتك ربما يكون الأنسب لك، حاول أن تخوض التجربة على حذر من النتائج حتى لا تتعرض لصدمات جديدة أن فى غنى عنها، لا تتوقع من الحبيب تقديم تنازلات قبل أن تقوم أنت بهذه الخطوة

على الصعيد الصحى..


>صحتك جيدة حاول أن تحافظ عليها بممارسة الرياضة والأكل الصحى ولا تتردد فى استشارة الطبيب من وقت للأخر للحصول على صحة جيدة طوال العمر ، خاصة وأنك عرضة لبعض الأمراض بسبب تقلبات الجور هذه الأيام .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج مزيد من الأزدهار فى مجالك العملى فأنت شخص محط للثقة والأهتمام من روسائك ، لا تتردد فى تقديم النصائح لمن حولك فالجميع يرى أنك إنسان ناجح ويمكن اللجوء إلية لمشورته فى جميع أمور الحياة.

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مصر 365

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