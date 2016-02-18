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برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

على الصعيد المهنى..


>تحقق نجاح غير مسبوق وترى أن الأبواب أمامك مفتوحة لمزيد من الإبداع والتألق حلمك على وشك التحقيق حاول أن تثابر حتى تقف على أرض صلبة وترى نتيجة تعبك أمامك، ستكون الأيام القادمة مليئة بكثير من الخطط الناجحة والتى بإمكانها أن تقودك إلى مكانة أعلى مما أنت فيها الان

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>يطرق الحب باب قلبك بعد عدة تجارب غير ناجحة وأخيرا وجدت نصفك الأخر حاول أن تكون إنسان يخوض التجربة بكل نجاح ولا تتسرع فى الحكم على الأخرين قبل خوض الجربة التى ستثرى خبراتك فى مجال الحياة ، ربما يكون النصيب هذه المرة حاول أن تتفاهم بعض الأمور للوصول إلى منطقة الوسط .

على الصعيد الصحى..


>تعانى من التوتر العصبى هذه الأيام مما يؤدى إلى بعض المشاكل الصحية التى ستسبب لك الإرهاق والتعب ، حاول أن تتجنب ذلك بقليل من الهدوء للوصول إلى حياة هادئة لا يشوبها المرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى حياتك العملية فى الفترة القادة وسوف تبهر من حلوك بما توصلت إلية من نتائج ، وسوف تتفتح الزهور على حياتك العاطفية بعد أن تجد الشريك المناسب ، حاول أن تستفيد من هذه الفترة لكى تصل إلى ماتريد.

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مصر 365

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