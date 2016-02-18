حظك اليوم برج الثور الخميس 18/ 2/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الثور على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:



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تمر بيوم ضاغط وتنشغل فى كثير من الأعمال حاول الحفاظ على هدوئك والسيطرة على الوضع، التوتر لن يكون فى صالحك. قد تحتاج المساعدة من بعض زملاء العمل لا تتردد فى ذلك.لا تجعل ضغط العمل والحياة الاجتماعية يؤثر على علاقتك بالشريك حاول أن توفق بينهم حتى لا تندم مستقبلا. لا تتخذ أى قرارات مصيرية فى علاقتك مع الحبيب هذه الأيام لست فى حالة مناسبة لذلك.تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام حاول الحفاظ على ذلك وأبتعد عن أى مسببات للإجهاد، عزيزى الثور لا تهمل أكثر من ذلك اهمية ممارسة الرياضة حاول تخصيص بعض الوقت لها من يومك حتى ولو بعض الدقائق.برغم الضغوطات فإن كل شيئ يقع فى مسارة الصحيح معك اليوم، سوف تتلقى تعويض عن خسائر سابقة تسبب لك الراحة وترجع الهدوء إلى حياتك. عليك عدم المجازفة باتخاذ أى قرارات مصيرية فهذا ليس اليوم المناسب.