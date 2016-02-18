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حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/ 2/2016

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حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/ 2/2016 حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/ 2/2016

على الصعيد المهنى:


>يوم مناسب لأى أعمال فى مجال التشييد والبناء يجب أن تستثمر أموالك بشكل جيد اليوم، اذا كنت تفكر فى شراء شقة أو منزل فهذا يوم مثالى ويمكنك عقد صفقات مرضيه. بعض الاستثمارات المالية التى عملت عليها الفترة السابقة تؤتى ثمارها اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>الإثارة فى الهواء حولك والنجوم فى صالحك، الشخص الذى طالما حلمت به قد يقترب منك هذه الأيام تخلى عن مخاوفك وقد بمصارحتك بحقيقة مشاعرك حتى لا تندم على تضييع الفرصة مستقبلا.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>ممارسة الرياضة قد تساعدك فى الحصول على السلام الداخلى واتخاذ قرارت مناسبة. تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تتردد فى استشارة الطبيب واحذر تناول الادوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>سوف تقدم لك اليوم بعض النصائح من شخص قريب لك حاول أن تتقبلها بصدر رحب. سوف تحصل على سعادة من خلال اتصال غير متوقع من شخص كانت تربطك به صداقة قديمة.

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مصر 365

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