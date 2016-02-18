حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/ 2/2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يوم مناسب لأى أعمال فى مجال التشييد والبناء يجب أن تستثمر أموالك بشكل جيد اليوم، اذا كنت تفكر فى شراء شقة أو منزل فهذا يوم مثالى ويمكنك عقد صفقات مرضيه. بعض الاستثمارات المالية التى عملت عليها الفترة السابقة تؤتى ثمارها اليوم.>الإثارة فى الهواء حولك والنجوم فى صالحك، الشخص الذى طالما حلمت به قد يقترب منك هذه الأيام تخلى عن مخاوفك وقد بمصارحتك بحقيقة مشاعرك حتى لا تندم على تضييع الفرصة مستقبلا.>ممارسة الرياضة قد تساعدك فى الحصول على السلام الداخلى واتخاذ قرارت مناسبة. تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تتردد فى استشارة الطبيب واحذر تناول الادوية من تلقاء نفسك.>سوف تقدم لك اليوم بعض النصائح من شخص قريب لك حاول أن تتقبلها بصدر رحب. سوف تحصل على سعادة من خلال اتصال غير متوقع من شخص كانت تربطك به صداقة قديمة.