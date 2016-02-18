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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 18 فبراير

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 18 فبراير برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 18 فبراير

على الصعيد المهنى..


>يتمتع مواليد برج الجوزاء بقدرة على الإبداع وتكوين الأفكار يلقى على عاتقك العديد من المهام هذا اليوم ولكنك قادر على أن تقوم بها ، لديك فرصة لتقديم المزيد من الأعمال اليدوية فأنت تعرف قمية ماتقدم من أعمال ، يحاول من حولك الاستفادة من خبراتك العملية حاول إلا تبخل بها وكن مصباح ينير فى طريق الأخرين

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..


>الحب يطرق بابك من جديد لا تتردد وأفتح الباب سريعا ، فأنت بحاجة إلى تجديد حياتك ودخول هذا الحب الذى سيمنحك طاقة قادرة على دفع عجلة حياتك نحو الأفضل ، حاول إلا تجعل حياتك السابقة تلقى بظلالها على حياتك الجديدة .

على الصعيد الصحى..


>تعرضت لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة حاول أن تتجنب الأثار التى قد تخلفها ، حاول أن تتبع نصائح الأطباء حتى لا يتحول الأمر إلى أزمة صحية يصعب معالجتها فيما بعد ، كن على يقين أن الصحة الجيدة سوف تجعلك تحقق مكاسب على جميع الأصعدة خاصة العملية .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..


>يتوقع لك علماء الفلك مزيد من النجاح فى حياتك العملية فقد اكتسبت الخبرة اللازمة لتجنب المشاكل العملية وأيضا يمكنك خلق المزيد من الأفكار التى ستدفع بحياتك إلى طريق النجاح

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مصر 365

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