حظك اليوم توقعات علماء الفلك الخميس 18 فبراير

حظك اليوم برج الأسد الخميس 18 / 2/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>كنت قد فقدت مؤخرا المال، لأنك استثمرت بحكمة فى أشياء كثيرة، فرصة أخرى مماثلة ويطرق بابك وأنه من الضرورى أن ندرك أن هذه المخططات يمكن أن تقودك إلى مشكلة مالية خطيرة، تحتاج إلى ترشيد القرارات الاستثمارية والاستماع إلى الخبراء.

على الصعيد العاطفى:

>يشار إلى التغيير والثورة والعاطفة لك اليوم، كنت سترفض الجلوس على السياج بعد الآن، كما ترفض السماح لمصير يأخذ مجراه دون بذل جهد لتوجيهها نحو ما تريد، كثافة إعطاؤك لشريك حياتك قد تتركه مبهور إلى حد ما، دع غرائزك لاتخاذ قرارات عاطفية وسوف تأخذ حياتك فى اتجاه جديد.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>قد كنت تعانى من بعض ردود فعل عادات صحية خاطئة اليوم، إذا كنت قد عرفت الحساسية الغذائية، وبإمكانك أن تأكل عن طريق الخطأ فى الغذاء، فرص تهيج فى الجلد، تجنب الذهاب إلى الأماكن الملوثة إن أمكن، أمورك الصحية تتحسن بعد المساء، تأكد من الحصول على الكثير من التمارين الرياضية، وكذلك النوم، يجب التعود على عادات صحية لتجنب المشاكل فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اليوم سوف تقوم بتطوير مهاراتك ولديك ميل طبيعى نحو العناد، للأسف، وعندما تفهم منطقيا أن ذلك ليس فى مصلحتك الخاصة ستزداد فى العناد، أنت تحتاج إلى التفكير بشكل واضح وتفعل ما يوحى به عقلك بدلا من العمل على الغرائز الخاص بك، إذا كنت ممن لا يتمكنون من الاستقام قليلا، فإن الوضع لا يمكن حله بشكل أسرع، وسوف تكون أكثر سعادة.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 18 فبراير

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..>يتمتع مواليد برج الجوزاء بقدرة على الإبداع وتكوين الأفكار يلقى على عاتقك العديد من المهام هذا اليوم ولكنك قادر على أن تقوم بها ، لديك فرصة لتقديم المزيد من الأعمال اليدوية فأنت تعرف قمية ماتقدم من أعمال ، يحاول من حولك الاستفادة من خبراتك العملية حاول إلا تبخل بها وكن مصباح ينير فى طريق الأخرين

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

>الحب يطرق بابك من جديد لا تتردد وأفتح الباب سريعا ، فأنت بحاجة إلى تجديد حياتك ودخول هذا الحب الذى سيمنحك طاقة قادرة على دفع عجلة حياتك نحو الأفضل ، حاول إلا تجعل حياتك السابقة تلقى بظلالها على حياتك الجديدة .

على الصعيد الصحى..

>تعرضت لوعكة صحية فى الفترة الأخيرة حاول أن تتجنب الأثار التى قد تخلفها ، حاول أن تتبع نصائح الأطباء حتى لا يتحول الأمر إلى أزمة صحية يصعب معالجتها فيما بعد ، كن على يقين أن الصحة الجيدة سوف تجعلك تحقق مكاسب على جميع الأصعدة خاصة العملية .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>يتوقع لك علماء الفلك مزيد من النجاح فى حياتك العملية فقد اكتسبت الخبرة اللازمة لتجنب المشاكل العملية وأيضا يمكنك خلق المزيد من الأفكار التى ستدفع بحياتك إلى طريق النجاح

برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

>برج الدلو على الصعيد المهنى..>تحقق نجاحا غير مسبوق وترى أن الأبواب أمامك مفتوحة لمزيد من الإبداع والتألق حلمك على وشك التحقيق حاول أن تثابر حتى تقف على أرض صلبة وترى نتيجة تعبك أمامك، ستكون الأيام القادمة مليئة بكثير من الخطط الناجحة والتى بإمكانها أن تقودك إلى مكانة أعلى مما أنت فيها الان

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>يطرق الحب باب قلبك بعد عدة تجارب غير ناجحة وأخيرا وجدت نصفك الأخر حاول أن تكون إنسان يخوض التجربة بكل نجاح ولا تتسرع فى الحكم على الأخرين قبل خوض الجربة التى ستثرى خبراتك فى مجال الحياة ، ربما يكون النصيب هذه المرة حاول أن تتفاهم بعض الأمور للوصول إلى منطقة الوسط .

على الصعيد الصحى..

>تعانى من التوتر العصبى هذه الأيام مما يؤدى إلى بعض المشاكل الصحية التى ستسبب لك الإرهاق والتعب ، حاول أن تتجنب ذلك بقليل من الهدوء للوصول إلى حياة هادئة لا يشوبها المرض.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج مزيد من النجاح فى حياتك العملية فى الفترة القادة وسوف تبهر من حلوك بما توصلت إلية من نتائج ، وسوف تتفتح الزهور على حياتك العاطفية بعد أن تجد الشريك المناسب ، حاول أن تستفيد من هذه الفترة لكى تصل إلى ماتريد.

برج القوس حظك اليوم الخميس 18 فبراير

>برج القوس على الصعيد المهنى..>مواليد برج القوس يتمتعون بقدرة كبيرة على مواجهة المشاكل التى يتعرضون لها فى محيط العمل يرون أن الحياة لا يفوز فيها سوى الأقوياء ومن يستطيعون خوض المعارك دون خسائر ، أذكياء فى إدارة الحوار بين جميع الأطرف للوصول إلى النتائج التى يردونها .

برج القوس على الصعيد العاطفى ..

>تتوقع لك الأبراج ظهور حب جديد فى حياتك ربما يكون الأنسب لك ، حاول أن تخوض التجربة على حذر من النتائج حتى لا تتعرض لصدمات جديدة أن فى غنى عنها، لا تتوقع من الحبيب تقديم تنازلات قبل أن تقوم أنت بهذه الخطوة

على الصعيد الصحى..

>صحتك جيدة حاول أن تحافظ عليها بممارسة الرياضة والأكل الصحى ولا تتردد فى استشارة الطبيب من وقت للأخر للحصول على صحة جيدة طوال العمر ، خاصة وأنك عرضة لبعض الأمراض بسبب تقلبات الجور هذه الأيام .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

>تتوقع لك الأبراج مزيد من الأزدهار فى مجالك العملى فأنت شخص محط للثقة والأهتمام من روسائك ، لا تتردد فى تقديم النصائح لمن حولك فالجميع يرى أنك إنسان ناجح ويمكن اللجوء إلية لمشورته فى جميع أمور الحياة

>



>حظك اليوم برج الثور الخميس 18/ 2/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:>تمر بيوم ضاغط وتنشغل فى كثير من الأعمال حاول الحفاظ على هدوئك والسيطرة على الوضع، التوتر لن يكون فى صالحك. قد تحتاج المساعدة من بعض زملاء العمل لا تتردد فى ذلك.

على الصعيد العاطفى:

>لا تجعل ضغط العمل والحياة الاجتماعية يؤثر على علاقتك بالشريك حاول أن توفق بينهم حتى لا تندم مستقبلا. لا تتخذ أى قرارات مصيرية فى علاقتك مع الحبيب هذه الأيام لست فى حالة مناسبة لذلك.

برج الثور على الصعيد الصحي:

>تتمتع بصحة جيدة هذه الأيام حاول الحفاظ على ذلك وأبتعد عن أى مسببات للإجهاد، عزيزى الثور لا تهمل أكثر من ذلك اهمية ممارسة الرياضة حاول تخصيص بعض الوقت لها من يومك حتى ولو بعض الدقائق.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>برغم الضغوطات فإن كل شىء يقع فى مسارة الصحيح معك اليوم، سوف تتلقى تعويض عن خسائر سابقة تسبب لك الراحة وترجع الهدوء إلى حياتك. عليك عدم المجازفة باتخاذ أى قرارات مصيرية فهذا ليس اليوم المناسب.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 18 فبراير

>برج الجدى على الصعيد المهنى..>أوضاعك المهنية جيدة إلى حد كبير، ولكنك فشلت فى الفترة المؤخرة فى إقناع مديرك بالأفكار التى ترغب فى تنفيذها، وما كان له تأثير سئ عليك، ولكن تحاول الآن أن تعيد الأمور إلى نصابها، عليك فقط أن تلتزم بكل التعليمات المطلوبة منك حتى لا تفقد مكانك فى العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>اليوم جيد جداً على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول أن تهتم به خصوصاً أنه فى الفترة الماضية شعر ببعض التوتر فى علاقتكما، استمع إليه وتجنب الدخول فى أى مهاترات معه، والأهم من كل شئ أن تستمع إليه وإلى مشاكله حتى لا يشعر بالإهمال.

على الصعيد الصحى..

>حالتك الصحية جيدة جداً، فقط عليك أن تعطى جسدك الراحة المستحقة، واستمع إلى نصائح الأطباء التى تساعدك على تجاوز الأزمات الصحية التى من الممكن أن تقع بها.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تمر ببعض التغيرات التى يكون لها مردود جيد على صحتك، كذلك من المتوقع أن تحصل على مبلغ مالى يساعدك فى أزمة طارئة قد تتعرض لها فى الفترة المقبلة.

حظك اليوم برج الحمل الخميس 18 / 2/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>كن رشيق، واثق واستباقى، فهذه الصفات تساعدك اليوم فى تكسير أى صعوبة فى العمل، حاول التحكم فى لغة الجسد الخاصة بك إذا كنت تنوى أن تقابل أحد اليوم، لون اليوم هو الأبيض، ارتداء الحجاب فى جزء من الملابس الخاصة بكِ، والمسائل المالية تشهد نهج متوسط، قد كنت تخطط لشراء عقار.

على الصعيد العاطفى:

>علاقتك سعيدة ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير لاستكشاف والمزيد من السعادة للمضى قدما، حاولت إيقاف شريك حياتك بفعل ما دون أن تقصد، بدون عدوانية وهذا يستحق التأمل!

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>لقد تم العمل كثيرا فى الآونة الأخيرة، قبل الشروع فى مهمة جديدة، يمكنك المشاركة فى الأنشطة الإبداعية أو الرياضة فى وقت فراغك لزيادة القدرة على التفكير والقدرة على التحمل البدنى، حاول التنقل عبر بلدة ما بقدر ما تستطيع إذا أمكن من أجل تجديد عقلك تماما.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>الرغبة فى أن تكون ناجحا قد تحصل لك أشياء كثيرة اليوم، كنت قد تسعى لتعزيز كتاباتك اليوم المهارات الخطابية، محاولة لقراءة بعض النصائح المفيدة لتحقيق نفس أو الحصول على اتصال مع الناس من ذوى الخبرة لتوجيهك للأفضل.

حظك اليوم برج الحوت الخميس 18 / 2/2016

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>أنت من المحتمل أن تواجه سلسلة من الحظ الجيد فى المشاريع القادمة، لو كنت فى حيرة عن أى استثمار، فإنك سوف تكون قادرا على اتخاذ قرار منطقى ومناسب اليوم، وسيكون لذلك تأثير إيجابى على اموالك فى وقت لاحق، بل هو أيضا يوم جيد لشراء أو الاستثمار فى العقارات أو الممتلكات هبطت.

على الصعيد العاطفى:

>تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم، أريد لك أن يكون يوم استرخاء وكسول، حتى لو كنت لا تخطط أى شيء خاص، وأنت تسير لقضاء بعض الوقت مع نوعية الشريك وعائلتك، وضع القضايا الملحة فى الانتظار والتمتع بالأشياء الصغيرة فى الحياة اليوم، وسيكون لديك شعور الرضا والعجب.

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>أعتقد أنه علىك رعاية عقلك بدلا من جسمك عليك أن تبقى نفسك لائق بدنيا، ما ينبغى أن يأخذ أولوياتك هو عقلك، الاسترخاء والانخراط فى بعض الأنشطة الترفيهية التى من شأنها أن تكون المواد الغذائية لعقلك جميعها أمور ضرورية لك، لتكريس 15 دقائق من وقتك لنفسك، التركيز والتأمل أيضاً هامين، لكى تحدد توجه عملية التفكير الخاصة بك والتى يعمل على خلاف ذلك فى اتجاهات متنوعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>وقد سيدة الحظ يبتسم على اموالك فى الأيام القليلة الماضية، وذهب الانفاق الخاص بك وفقا لذلك. أنه آن الأوان لوضع الفرامل على الإنفاق العالى. تحتاج للحد من التبذير الآن. قد يحدث شيء فى اتصال مع عائلتك أو أى شخص قريب منك التى يمكن أن تخلق شعور غامض من القلق فى لك.

برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

>برج الدلو على الصعيد المهنى..>تشعر ببعض التعب فى الفترة الأخيرة من المهام الكثيرة التى تحملها على عاتقك مؤخراً، كل ما عليك أن لا تستلم إلى الضغوط، واهتم بكل الأمور التى يوصيك بها مديرك افهم جيداً وضعك فى العمل، ولا تدع الظروف تتحكم بك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

>اليوم غير مناسب على مستوى علاقتك بالحبيب، فقد تمر العلاقة ببعض التوتر، الذى يجب أن تتخلص منه فى أسرع وقت، خصوصاً أن هناك شخص سيظهر فى الفترة القادمة، والذى قد يكون له تأثير سئ عليك.

على الصعيد الصحى..

>تتعرض فى الفترة الأخيرة لوعكة صحية، نتنتج عن المهام الكثيرة التى تحملتها فى العمل، كذلك يجب أن تتوقف عن معاندة نصائح الأطباء التى قد تساعدك على تجاوز الأزمات بسهولة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الإنجازات التى ستحققها فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الرضا والسعادة عما تقدمه، كما أن علاقتك بأقاربك ستكون أفضل بعد فترة كبيرة من التوتر والأزمات المتتالية.

برج السرطان حظك اليوم اليوم الخميس 18 فبراير

>برج السرطان على الصعيد المهنى..>أوضاعك فى العمل جيدة، ولكنك تحاول أن تتجاوز كل هذا بذكاء خصوصاً أنك لديك القدرة على حل كل المشاكل التى تعانى منها مع زملائك فى العمل، كما أن هناك الكثير من المتاعب التى ستشعر بها، ولكن عليك أن تتعامل مع كل هذا بحكمة.

على الصعيد العاطفي:

>الغيرة والشك أسباب ستكون سبباً فى إثارة أزمة الكثير من المشاكل فى علاقتك بالحبيب، حاول أن تكون هادئ ولا تدع العصبية تسيطر على علاقتكما، بدلاً من أن يكون الأنفصال هو النهاية.

على الصعيد الصحي:

>تتعرض لبعض الضغوط العصبية التى سيكون لها أثار نفسية على حياتك الصحية، تخلص من كل المشاعر والطاقة السلبية التى قد يكون لها مردود سلبى..

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان :

>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 / 2/2016

>برج العذراء على الصعيد المهني:>كن حذرا للغاية اليوم فى محيط عملك يبدو أنك كنت تعطى الثقة لمن لا يستحقها فى الفترة السابقة، حاول أن تبقى علاقتك بزملاء العمل فى محيط الألتزامات المهنية فقط. قد تزدهر أمورك المالية بشكل ملحوظ بدئًا من اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>تقوم بإعادة تقييم علاقة كنت قد أخرجتها من حياتك منذ فترة طويلة، لا تنظر إلى الماضى عزيزى هذا لا ليس فى صالحك على الأطلاق، أنظر إلى المستقبل وانطلق فى علاقات جديدة تفتح لك آفاق مميزة.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>ضغوطات الحياة جعلتك تهمل نفسك لوقت طويل، عزيزى العذراء حان الوقت لقليل من الاسترخاء، كرس 15 دقيقة على الأقل فى اليوم لنفسك للمارسة بعض التأمل أو تمارين اللياقة البدنية. انخراطك فى بعض الأنشطة الترفيهية قد ينعكس بالإيحاب على صحتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>سوف يبتسم لك الحظ فهذا وقت بعض المكاسب المالية التى كنت تنتظرها من فترات طويلة. يأتى إليك أتصال غير متوقع من شخص قريب منك يولد لديك إحساس بالقلق.

حظك اليوم برج العقرب الخميس 18/ 2/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:>يوم مناسب لأى اعمال فى مجال التشييد والبناء يجب أن تستثمر أموالك بشكل جيد اليوم، اذا كنت تفكر فى شراء شقة أو منزل فهذا يوم مثالى ويمكنك عقد صفقات مرضيه. بعض الاستثمارات المالية التى عملت عليها الفترة السابقة تؤتى ثمارها اليوم.

على الصعيد العاطفى:

>الإثارة فى الهواء حولك والنجوم فى صالحك، الشخص الذى طالما حلمت به قد يقترب منك هذه الأيام تخلى عن مخاوفك وقد بمصارحتك بحقيقة مشاعرك حتى لا تندم على تضييع الفرصة مستقبلا.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>ممارسة الرياضة قد تساعدك فى الحصول على السلام الداخلى واتخاذ قرارت مناسبة. تعانى من بعض المشاكل فى الجهاز الهضمى لا تتردد فى استشارة الطبيب واحذر تناول الادوية من تلقاء نفسك.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>سوف تقدم لك اليوم بعض النصائح من شخص قريب لك حاول أن تتقبلها بصدر رحب. سوف تحصل على سعادة من خلال اتصال غير متوقع من شخص كانت تربطك به صداقة قديمة.