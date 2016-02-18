لويس إنريكي: ميسي حاسم أمام أي منافس واللقب ما زال في الملعب

خيخون (إفي): يرى المدير الفني لبرشلونة، لويس إنريكي مارتينيز، أن الفريق الكتالوني وصل إلى المكانة التي يريدها في الوقت الحالي، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أن لقب الليجا لم يحسم بعد لأن "الصراع على النقاط الثلاث يكون على أشده في الجولات الأخيرة من المسابقة".

وواصل قطار برشلونة انطلاقته القوية نحو الحفاظ على لقب الليجا، بعدما عاد بفوز كبير بنتيجة (1-3) من عقر دار مضيفه سبورتنج خيخون، وذلك خلال المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ16 بسبب مشاركة الفريق الكتالوني في مونديال الأندية في ديسمبر/كانون أول الماضي.

وقال إنريكي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة "الاعتماد على ميسي يعد ميزة إضافية للفريق أيا كان اسم المنافس"، معربا في الوقت ذاته عن رضاه عن أداء فريقه "أغلقنا المساحات على لاعبي سبورتنج، وتحكمنا في المباراة بشكل جيد".

وأردف "لعب سبورتنج على الهجمة المرتدة بشكل جيد وأحرز هدفا مستحقا"، مشيرا إلى أن "هدف سواريز الثالث قتل اللقاء".

واعترف لوتشو بحاجة الفريق للتدرب أكثر على ركلات الجزاء، ولكنه أكد أن الأمر لا يشغله "مطلقا" بالنظر إلى أن الفريق لم يهدر سوى ركلة أخرى هذا الموسم "يجب علينا العمل أكثر على ركلات الجزاء".

وأعرب مدرب البلاوجرانا عن أمنيته ببقاء سبورتنج في الليجا هذا الموسم "الفريق يقوم بعمل جيد للغاية ولكن الأمر صعب للغاية عند التحدث عن تفادي الهبوط وهو في هذا المركز ولكني أرى أن الفريق جاهز لخوض هذه المعركة مع دعم الجماهير الدائم له".

بهذه النتيجة يواصل برشلونة التحليق في الصدارة منفردا بعدما رفع رصيده للنقطة 60 ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه قطبي العاصمة، أتلتيكو مدريد، لست نقاط، والريال الثالث لسبع نقاط.

في المقابل، يقبع خيخون في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة.