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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن المرشح الذي يدعمه خلال انتخابات رئاسة الفيفا

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الاتحاد الإنجليزي يكشف عن المرشح الذي يدعمه خلال انتخابات رئاسة الفيفا الاتحاد الإنجليزي يكشف عن المرشح الذي يدعمه خلال انتخابات رئاسة الفيفا

لندن، (إفي): أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء دعم ترشح السويسري جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يوم 26 فبرايرالمقبل.

وأعرب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإنجليزي خلال اجتماعهم اليوم عن دعمهم للرجل الذي يشغل حاليا منصب سكرتير عام الاتحاد الأوروبي "ويفا" ومرشحه، لاسيما بعد انسحاب الفرنسي ميشيل بلاتيني، رئيس الويفا السابق والموقوف عن مزاوله مهام منصبه من قبل لجنة القيم بداعي التورط في قضايا الفساد المستشرية داخل الفيفا.

وسيتنافس إنفانتينو (45 عاما) على رئاسة الفيفا مع أربعة مرشحين آخرين هم الفرنسي جيروم شامبين والجنوب أفريقي توكيو سيكسويل والبحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة، والأردني علي بن الحسين.

وقال رئيس الاتحاد الإنجليزي، جريج ديك، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد على الإنترنت "لقد فعلنا ما وعدنا به من قبل. لقد تحدثت مع كل المرشحين، سواء عن طريق الهاتف أو بشكل مباشر".

وأردف "نحن مبهورون للغاية بإنفانتيني. وهو نفس الحال أيضا بالنسبة للأمير علي، ولكننا قررنا في النهاية دعم مرشح الويفا".

وكان الاتحاد الإنجليزي قد أعلن في وقت سابق عن دعمه للفرنسي ميشيل بلاتيني، قبل أن يتم إيقافه من قبل لجنة القيم لمدة 8 أعوام.

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