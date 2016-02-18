أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – صلاح أقلق ريال مدريد.. ولكن هناك نقطتين سلبيتين

Google+ Print
إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – صلاح أقلق ريال مدريد.. ولكن هناك نقطتين سلبيتين إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – صلاح أقلق ريال مدريد.. ولكن هناك نقطتين سلبيتين

شكل محمد صلاح لاعب روما إزعاجا كبيرا لدفاع ريال مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين لكن عابه أمرين سلبيين.

وكان روما قد هُزم أمام ريال مدريد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الأوليمبيكو يوم الأربعاء لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com في إنفوجرافيك أرقام صلاح أمام الفريق الملكي.

وشكل صلاح إزعاجا كبيرا لدفاع ريال مدريد في الرواق الأيمن وهذا يتضح من خريطة تحركاته ونجح في صناعة فرصتين لزملائه مع دقة تمريرات بلغت 76%.

لكن ما عاب صلاح خلال المباراة هو عدم وجود محاولات كثيرة له على المرمى إذ أنه سدد مرتين فقط الأول تصدى لها دفاع الفريق الملكي، والأخرى تكفل بها كيلور نافاس.

والعيب الثاني للاعب روما في المباراة هو مرواغاته، فقد حاول المرور من مدافعي اللوس بلانكوس 10 مرات لكنه لم ينجح سوى مرتين فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع