كمونة يتحدث لـ في الجول عن: أخطر لاعبي الأهلي ومتى يفوز المحلة عليه.. وسوء حظ فريقه

يمني سمير كمونة المدير الفني لغزل المحلة نفسه بتكرار تجربته مع فريق الرجاء والانتصار على الأهلي مرة أخرى وذلك في المباراة التي ستجمعهم يوم الخميس.

ويواجه المحلة منافسه الأهلي في ستاد الإسكندرية يوم الخميس بعد نهاية أزمة إقامة المباراة بملعبه وذلك لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

وكان كمونة قد نجح في قيادة الرجاء الموسم الماضي للفوز على الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري بهدفين لهدف.

وعن أخطر لاعبي الأهلي ومتى يفوز المحلة على الفريق الأحمر وكيف يعد لاعبيه للمباراة بعد نقلها للإسكندرية بشكل مفاجيء يتحدث سمير كمونة لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان مدرب المحلة.

مباراة سلاح ذو حدين

"مثلك تلك النوعية من المباريات تكون سلاح ذو حدين، فمن الممكن أن تجعل اللاعبين والجهاز الفني يظهرون بشكل جيد حال تقديم مستوى جيد أو تحقيق نتيجة إيجابية".

"أو تكون سلاء غير جيد حال الظهور بشكل سيء وحينها من الممكن أن تقوم بالقضاء على أجهزة فنية وفرق بالكامل".

"وحديثي هنا ليس عن مباراتنا أمام الأهلي بشكل خاص ولكن بشكل عام".

"هي مباراة صعبة جدا بالطبع نحن فريق يصارع من أجل البقاء والأهلي يصارع من أجل استعادة لقب الدوري وهنا تكمن صعوبة المباراة".

"أتوقع أن تكون مباراة فيها كرة قدم جيدة وستكون هناك العديد من الهجمات من كلا الفريقين".

"سوء حظ المحلة هو إننا نلاقي الأهلي بعد تعادله مع طلائع الجيش لأنه سيخوض المباراة وبداخله رغبة قوية في الانتقام من النتيجة السلبية في المباراة الماضية".

"نشوة فوز الأهلي بالقمة على الزمالك جعلته يتعثر أمام الجيش، والآن هم يسعون للانتقام أمامنا".

متى يفوز المحلة

"استعدينا للمباراة بشكل جيد ونرغب في تحقيق نتيجة أمام فريق يملك العديد من اللاعبين من قوام المنتخب المصري حتى المحترفين هم قوام منتخبات بلادهم مثل إيفونا في الجابون".

"لو الأهلي ليس في حالته الجيدة أعتقد إن أي فريق يستطيع الفوز عليه وكذلك نحن".

"انتصرت على الأهلي وأنا مدير فني للرجاء وبالطبع أتمنى تكرار ذلك الأمر مع المحلة".

"أما لو سجل الأهلي هدفا مبكرا فحينها ستكون الأمور صعبة علينا، لكن أتمنى أن يلتزم اللاعبين بالتعليمات وأن نستحوذ على الكرة لنسهل المباراة على أنفسنا".

"بالطبع أفتخر بانتمائي للأهلي لكن شرف مهنة التدريب يحتم علي أن أخلص للمكان الذي أعمل به وأن أجتهد لتحقيق نتائج جيدة له بصرف النظر عن هوية المنافس".

أخطر لاعبي الأهلي

"أخطر لاعبي الأهلي هم عبد الله السعيد وإيفونا ورمضان صبحي وحسام غالي".

"كل هؤلاء اللاعبين يقدمون مستويات مميزة للغاية وأتمنى أن نحد من خطورتهم في المباراة".

أزمة الملعب

"ما حدث في من نقل المباراة من المحلة للإسكندرية سيشكل أزمة علينا بالطبع وعلى الأهلي أيضا".

"لكن سنخوض المباراة بنفس الإصرار وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية فيها".

"أحاول فصل اللاعبين عن أي أحداث بسبب تبديل الملعب حتى نستطيع أن نلعب بشكل جيد".