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اتحاد الكرة: أزمات مباريات الأهلي بسبب جماهير محسوبة على الكرة

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اتحاد الكرة: أزمات مباريات الأهلي بسبب جماهير محسوبة على الكرة اتحاد الكرة: أزمات مباريات الأهلي بسبب جماهير محسوبة على الكرة

برر المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ثروت سويلم الأزمات المتلاحقة التي تؤدي إلى تأجيل ونقل مباريات الأهلي في بطولة الدوري بشكل مفاجيء.

وأوضح سويلم: "هناك تخوف أو حرص أمني تجاه الأولتراس، فالأمن لا يريد الصدام مع جماهير محسوبة على كرة القدم، بل حريص على سلامتهم".

وأضاف عبر قناة (النهار اليوم): "جماهير كرة القدم لا تفتعل مشاكل ضد البلد أو تتسبب في تعطل المرور، وأزمات داخل الملعب".

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إلى أن كل هذه العوامل تؤدي إلى قرارت مفاجئة بنقل مباريات الأهلي.

وكان لقاء الأهلي مع غزل المحلة تم نقله لإستاد الإسكندرية، بينما يبحث اتحاد الكرة عن ملعب لمباراة الفارس الأحمر أمام المصري المؤجلة من الدور الأول.

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