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حظك اليوم برج الحمل الخميس 18 / 2/2016

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حظك اليوم برج الحمل الخميس 18 / 2/2016 حظك اليوم برج الحمل الخميس 18 / 2/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>كن رشيق، واثق واستباقى، فهذه الصفات تساعدك اليوم فى تكسير أى صعوبة فى العمل، حاول التحكم فى لغة الجسد الخاصة بك إذا كنت تنوى أن تقابل أحد اليوم، لون اليوم هو الأبيض، ارتداء الحجاب فى جزء من الملابس الخاصة بكِ، والمسائل المالية تشهد نهج متوسط، قد كنت تخطط لشراء عقار.

على الصعيد العاطفى:


>علاقتك سعيدة ولكن هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير لاستكشاف والمزيد من السعادة للمضى قدما، حاولت إيقاف شريك حياتك بفعل ما دون أن تقصد، بدون عدوانية وهذا يستحق التأمل!

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>لقد تم العمل كثيرا فى الآونة الأخيرة، قبل الشروع فى مهمة جديدة، يمكنك المشاركة فى الأنشطة الإبداعية أو الرياضة فى وقت فراغك لزيادة القدرة على التفكير والقدرة على التحمل البدنى، حاول التنقل عبر بلدة ما بقدر ما تستطيع إذا أمكن من أجل تجديد عقلك تماما.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>الرغبة فى أن تكون ناجحا قد تحصل لك أشياء كثيرة اليوم، كنت قد تسعى لتعزيز كتاباتك اليوم المهارات الخطابية، محاولة لقراءة بعض النصائح المفيدة لتحقيق نفس أو الحصول على اتصال مع الناس من ذوى الخبرة لتوجيهك للأفضل.

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مصر 365

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