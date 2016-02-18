حظك اليوم برج الأسد الخميس 18 / 2/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:>كنت قد فقدت مؤخرا المال، لأنك استثمرت بحكمة فى أشياء كثيرة، فرصة أخرى مماثلة ويطرق بابك وأنه من الضرورى أن ندرك أن هذه المخططات يمكن أن تقودك إلى مشكلة مالية خطيرة، تحتاج إلى ترشيد القرارات الاستثمارية والاستماع إلى الخبراء.

على الصعيد العاطفى:

>يشار إلى التغيير والثورة والعاطفة لك اليوم، كنت سترفض الجلوس على السياج بعد الآن، كما ترفض السماح لمصير يأخذ مجراه دون بذل جهد لتوجيهها نحو ما تريد، كثافة إعطاؤك لشريك حياتك قد تتركه مبهور إلى حد ما، دع غرائزك لاتخاذ قرارات عاطفية وسوف تأخذ حياتك فى اتجاه جديد.

برج الأسد على الصعيد الصحى:

>قد كنت تعانى من بعض ردود فعل عادات صحية خاطئة اليوم، إذا كنت قد عرفت الحساسية الغذائية، وبإمكانك أن تأكل عن طريق الخطأ فى الغذاء، فرص تهيج فى الجلد، تجنب الذهاب إلى الأماكن الملوثة إن أمكن، أمورك الصحية تتحسن بعد المساء، تأكد من الحصول على الكثير من التمارين الرياضية، وكذلك النوم، يجب التعود على عادات صحية لتجنب المشاكل فى المستقبل.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>اليوم سوف تقوم بتطوير مهاراتك ولديك ميل طبيعى نحو العناد، للأسف، وعندما تفهم منطقيا أن ذلك ليس فى مصلحتك الخاصة ستزداد فى العناد، أنت تحتاج إلى التفكير بشكل واضح وتفعل ما يوحى به عقلك بدلا من العمل على الغرائز الخاص بك، إذا كنت ممن لا يتمكنون من الاستقام قليلا، فإن الوضع لا يمكن حله بشكل أسرع، وسوف تكون أكثر سعادة.