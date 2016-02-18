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حظك اليوم برج الحوت الخميس 18 / 2/2016

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حظك اليوم برج الحوت الخميس 18 / 2/2016 حظك اليوم برج الحوت الخميس 18 / 2/2016

على الصعيد المهنى:


>أنت من المحتمل أن تواجه سلسلة من الحظ الجيد فى المشاريع القادمة، لو كنت فى حيرة عن أى استثمار، فإنك سوف تكون قادرا على اتخاذ قرار منطقى ومناسب اليوم، وسيكون لذلك تأثير إيجابى على اموالك فى وقت لاحق، بل هو أيضا يوم جيد لشراء أو الاستثمار فى العقارات أو الممتلكات هبطت.

على الصعيد العاطفى:


>تتمتع ببعض الوقت الرومانسى مع شريك حياتك اليوم، أريد لك أن يكون يوم استرخاء وكسول، حتى لو كنت لا تخطط أى شيء خاص، وأنت تسير لقضاء بعض الوقت مع نوعية الشريك وعائلتك، وضع القضايا الملحة فى الانتظار والتمتع بالأشياء الصغيرة فى الحياة اليوم، وسيكون لديك شعور الرضا والعجب.

برج الحوت على الصعيد الصحى:


>أعتقد أنه عليك رعاية عقلك بدلا من جسمك عليك أن تبقى نفسك لائق بدنيا، ما ينبغى أن يأخذ أولوياتك هو عقلك، الاسترخاء والانخراط فى بعض الأنشطة الترفيهية التى من شأنها أن تكون المواد الغذائية لعقلك جميعها أمور ضرورية لك، لتكريس 15 دقائق من وقتك لنفسك، التركيز والتأمل أيضاً هامين، لكى تحدد توجه عملية التفكير الخاصة بك والتى يعمل على خلاف ذلك فى اتجاهات متنوعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>وقد سيدة الحظ يبتسم على اموالك فى الأيام القليلة الماضية، وذهب الانفاق الخاص بك وفقا لذلك. أنه آن الأوان لوضع الفرامل على الإنفاق العالي. تحتاج للحد من التبذير الآن. قد يحدث شيء فى اتصال مع عائلتك أو أى شخص قريب منك التى يمكن أن تخلق شعور غامض من القلق فى لك.

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مصر 365

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