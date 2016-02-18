برج الجدى حظك اليوم الخميس 18 فبراير

برج الجدى على الصعيد المهنى..>أوضاعك المهنية جيدة إلى حد كبير، ولكنك فشلت فى الفترة المؤخرة فى إقناع مديرك بالأفكار التى ترغب فى تنفيذها، وما كان له تأثير سئ عليك، ولكن تحاول الآن أن تعيد الأمور إلى نصابها، عليك فقط أن تلتزم بكل التعليمات المطلوبة منك حتى لا تفقد مكانك فى العمل.

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

>اليوم جيد جداً على مستوى علاقتك بالحبيب، حاول أن تهتم به خصوصاً أنه فى الفترة الماضية شعر ببعض التوتر فى علاقتكما، استمع إليه وتجنب الدخول فى أى مهاترات معه، والأهم من كل شئ أن تستمع إليه وإلى مشاكله حتى لا يشعر بالإهمال.

على الصعيد الصحى..

>حالتك الصحية جيدة جداً، فقط عليك أن تعطى جسدك الراحة المستحقة، واستمع إلى نصائح الأطباء التى تساعدك على تجاوز الأزمات الصحية التى من الممكن أن تقع بها.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..

>تمر ببعض التغيرات التى يكون لها مردود جيد على صحتك، كذلك من المتوقع أن تحصل على مبلغ مالى يساعدك فى أزمة طارئة قد تتعرض لها فى الفترة المقبلة.