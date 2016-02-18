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برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير برج الدلو حظك اليوم الخميس 18 فبراير

على الصعيد المهنى..


>تشعر ببعض التعب فى الفترة الأخيرة من المهام الكثيرة التى تحملها على عاتقك مؤخراً، كل ما عليك أن لا تستلم إلى الضغوط، واهتم بكل الأمور التى يوصيك بها مديرك افهم جيداً وضعك فى العمل، ولا تدع الظروف تتحكم بك.

برج الدلو على الصعيد العاطفى..


>اليوم غير مناسب على مستوى علاقتك بالحبيب، فقد تمر العلاقة ببعض التوتر، الذى يجب أن تتخلص منه فى أسرع وقت، خصوصاً أن هناك شخص سيظهر فى الفترة القادمة، والذى قد يكون له تأثير سيئ عليك.

على الصعيد الصحى..


>تتعرض فى الفترة الأخيرة لوعكة صحية، نتنتج عن المهام الكثيرة التى تحملتها فى العمل، كذلك يجب أن تتوقف عن معاندة نصائح الأطباء التى قد تساعدك على تجاوز الأزمات بسهولة.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة..


>يتوقع علماء الفلك أن هناك الكثير من الإنجازات التى ستحققها فى الفترة المقبلة، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الرضا والسعادة عما تقدمه، كما أن علاقتك بأقاربك ستكون أفضل بعد فترة كبيرة من التوتر والأزمات المتتالية.

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مصر 365

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