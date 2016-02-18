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برج السرطان حظك اليوم اليوم الخميس18 فبراير

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برج السرطان حظك اليوم اليوم الخميس18 فبراير برج السرطان حظك اليوم اليوم الخميس18 فبراير

على الصعيد المهنى..


>أوضاعك فى العمل جيدة، ولكنك تحاول أن تتجاوز كل هذا بذكاء خصوصاً أنك لديك القدرة على حل كل المشاكل التى تعانى منها مع زملائك فى العمل، كما أن هناك الكثير من المتاعب التى ستشعر بها، ولكن عليك أن تتعامل مع كل هذا بحكمة.

على الصعيد العاطفى:


>الغيرة والشك أسباب ستكون سبباً فى إثارة أزمة الكثير من المشاكل فى علاقتك بالحبيب، حاول أن تكون هادئ ولا تدع العصبية تسيطر على علاقتكما، بدلاً من أن يكون الأنفصال هو النهاية.

على الصعيد الصحى:


>تتعرض لبعض الضغوط العصبية التى سيكون لها أثار نفسية على حياتك الصحية، تخلص من كل المشاعر والطاقة السلبية التى قد يكون لها مردود سلبى..

توقعات علماء الفلك لبرج سرطان :


>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.

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مصر 365

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