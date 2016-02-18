برج السرطان حظك اليوم اليوم الخميس18 فبراير

برج السرطان على الصعيد المهنى..

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج سرطان :

>أوضاعك فى العمل جيدة، ولكنك تحاول أن تتجاوز كل هذا بذكاء خصوصاً أنك لديك القدرة على حل كل المشاكل التى تعانى منها مع زملائك فى العمل، كما أن هناك الكثير من المتاعب التى ستشعر بها، ولكن عليك أن تتعامل مع كل هذا بحكمة.>الغيرة والشك أسباب ستكون سبباً فى إثارة أزمة الكثير من المشاكل فى علاقتك بالحبيب، حاول أن تكون هادئ ولا تدع العصبية تسيطر على علاقتكما، بدلاً من أن يكون الأنفصال هو النهاية.>تتعرض لبعض الضغوط العصبية التى سيكون لها أثار نفسية على حياتك الصحية، تخلص من كل المشاعر والطاقة السلبية التى قد يكون لها مردود سلبى..>بعد فترات من الاكتئاب والمشاكل النفسية التى كان سببها شريك حياتك وحالتك العاطفية، ستشهد انفراجة كبرى خاصة على مستوى الحياة العملية وستحقق الكثير من المكاسب المادية.