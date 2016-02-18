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حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 / 2/2016

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حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 / 2/2016 حظك اليوم برج العذراء الخميس 18 / 2/2016

على الصعيد المهنى:


>كن حذرا للغاية اليوم فى محيط عملك يبدو أنك كنت تعطى الثقة لمن لا يستحقها فى الفترة السابقة، حاول أن تبقى علاقتك بزملاء العمل فى محيط الألتزامات المهنية فقط. قد تزدهر أمورك المالية بشكل ملحوظ بدئًا من اليوم.

على الصعيد العاطفى:


>تقوم بإعادة تقييم علاقة كنت قد أخرجتها من حياتك منذ فترة طويلة، لا تنظر إلى الماضى عزيزى هذا لا ليس فى صالحك على الأطلاق، أنظر إلى المستقبل وانطلق فى علاقات جديدة تفتح لك آفاقا مميزة.

برج العذراء على الصعيد الصحى:


>ضغوطات الحياة جعلتك تهمل نفسك لوقت طويل، عزيزى العذراء حان الوقت لقليل من الاسترخاء، كرس 15 دقيقة على الأقل فى اليوم لنفسك للمارسة بعض التأمل أو تمارين اللياقة البدنية. انخراطك فى بعض الأنشطة الترفيهية قد ينعكس بالإيحاب على صحتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:


>سوف يبتسم لك الحظ فهذا وقت بعض المكاسب المالية التى كنت تنتظرها من فترات طويلة. يأتى إليك أتصال غير متوقع من شخص قريب منك يولد لديك إحساس بالقلق.

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مصر 365

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