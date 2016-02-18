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فرنسا والمغرب تدعوان برلمان ليبيا الإسراع فى منح ثقته لحكومة الوفاق الوطنى

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فرنسا والمغرب تدعوان برلمان ليبيا الإسراع فى منح ثقته لحكومة الوفاق الوطنى فرنسا والمغرب تدعوان برلمان ليبيا الإسراع فى منح ثقته لحكومة الوفاق الوطنى

>دعت فرنسا والمغرب أمس الأربعاء البرلمان الليبى المعترف به دولياً إلى الإسراع فى منح ثقته لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا.

وقالت الرئاسة الفرنسية، فى بيان أمس الأربعاء، إن الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند والعاهل المغربى الملك محمد السادس دعيا مجلس النواب الليبى إلى الإسراع لمنح ثقته للحكومة الجديدة.

وكان البرلمان الليبى قد طلب الثلاثاء، من رئيس حكومة الوفاق الوطنى المكلف فايز السراج، الحضور إلى طبرق، السبت لمناقشة حكومته، على أن يجرى التصويت على منحها الثقة بعد ذلك بثلاثة أيام.
>يشار إلى أن الرئيس الفرنسى قد عقد الأربعاء جلسة مباحثات ثنائية مع ملك المغرب بقصر الإليزيه أعقبها جلسة موسعة شارك فيها وزيرا خارجية فرنسا جون مارك إيرولت والمغربى صلاح الدين مزوار.

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