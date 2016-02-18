قوافل تسلم معونات لـ 100 ألف شخص بـ 5 مناطق محاصرة فى سوريا

>قال بيان إن قوافل معونة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى اليوم خمس، مدن تحاصرها القوات الحكومية فى سوريا اليوم الأربعاء حاملة معها الغذاء والماء والدواء بما فى ذلك التطعيمات لنحو مئة ألف شخص.

وأضاف أن فريق مهام إنسانية سيجتمع فى جنيف غدا لترتيب استغلال إمكانية الوصول إلى تلك المناطق فى أغراض إنسانية.. وجاء ذلك تنفيذا لاتفاق تم التوصل إليه فى ميونيخ الأسبوع الماضى أبرمته قوى كبرى وإقليمية بهدف إيصال المعونات لأكثر من 400 ألف شخص فى نحو 15 منطقة تحاصرها الحكومة والمعارضة وتنظيم داعش.

وقال يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للمعونات الإنسانية فى سوريا: "اليوم وصلنا إلى خمس بلدات محاصرة تحتاج بشدة للمعونة الإنسانية. تضمنت القوافل معونات تعين على النجاة ومنها الغذاء والإمدادات الطبية والمعدات والطعوم والمياه ومواد النظافة لنحو 100 ألف شخص يحتاجون للمعونة."

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