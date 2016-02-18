مباحثات عربية أوروبية حول الوضع فى ليبيا بالجزائر

>بحث وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة مع وفد عن الاتحاد الأوروبى الوضع فى ليبيا والساحل بالإضافة إلى سبل مكافحة الإرهاب.

وقال الأمين العام المساعد لجهاز العمل الخارجى الأوروبى بيدرو سيرانو ـ فى تصريح له عقب اللقاء ـ إنه تم التطرق إلى الوضع الدولى و بشكل خاص إلى التحديات التى نواجهها خاصة الإرهاب وتهديد التنظيم الإرهابى "داعش" بالإضافة إلى بحث الوضع فى ليبيا و منطقة الساحل.

وأضاف المسئول الأوروبى أنه جرى أيضا بحث سبل تعميق التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبى اللذين يواجهان نفس التحديات مشيرا إلى أن هناك توافقا كبيرا فى وجهات النظر بين الطرفين.

وخلال اللقاء جدد الطرف الجزائرى موقفه لصالح تصور شامل يعالج الأسباب العميقة لظاهرة الإرهاب من خلال حل يوفق بين البعد الأمنى والتنمية واحترام حقوق الإنسان.

وفى هذا الصدد دعت الجزائر إلى الإسراع فى إيجاد الحل من خلال تقديم الدعم للحكومة الليبية المنبثقة عن مسار الحوار الذى جرى تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة و التسوية السياسية للازمة فى سوريا وكذا تحقيق الاستقرار فى مالى فى إطار اتفاق الجزائر.

وفيما يتعلق بمسألة الهجرة السرية التى تناولها اللقاء أيضا ، أوصت الجزائر بمعالجة الأسباب الحقيقية للظاهرة التى تكتسى طابعا سياسيا بالنظر للازمات العديدة وكذا طابعا اقتصاديا تعكسه الفوارق الموجودة بين بلدان الجنوب وبلدان الشمال مؤكدة انه بهذا العمل يمكن محاربة الإرهاب الدولى والحد من الهجرة غير الشرعية.

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