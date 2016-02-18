أخبار الأردن اليوم..الملك عبد الله يرسل برقية عزاء للرئيس فى وفاة بطرس غالى

ركزت أخبار الأردن اليوم على برقية العزاء التى أرسلها الملك عبد الله الثانى للرئيس عبد الفتاح السيسى والتى نعى فيها الدكتور بطرس غالى، فيما تناولت أخبار الأردن اليوم ما صرح مصدر عسكرى أردنى حول احباط محاولة اجتياز للحدود.>وركزت أخبار الأردن اليوم على برقية العزاء والمواساة التى بعثها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى اليوم الأربعاء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة الدكتور بطرس غالى الذى وافته المنية أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 94 عاما.

ونقلت أخبار الأردن اليوم بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن الملك عبد الله الثانى عبر فى برقيته عن الحزن والتأثر بهذا المصاب، حيث كانت حياة الدكتور بطرس غالى حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية وخدمة قضاياها العادلة فضلا عن جهود كبيرة بذلها لترسيخ السلام فى مختلف أرجاء العالم.

ونقلت البرقية تمنيات العاهل الأردنى أن يلهم الله العلى القدير الرئيس السيسى وأسرة الفقيد والشعب المصرى جميل الصبر وحسن العزاء.

فيما أبرزت أخبار الأردن اليوم تصريحات مصدر عسكرى فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن قوات حرس الحدود الملكية أحبطت محاولة تسلل لشخص حاول اجتياز الحدود من الأراضى الأردنية باتجاه إحدى الدول المجاورة، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.