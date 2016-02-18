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"ويكليكس" ينشر وثيقة صادرة من الاتحاد الأوروبى لتسريع تشكيل حكومة الوفاق

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"ويكليكس" ينشر وثيقة صادرة من الاتحاد الأوروبى لتسريع تشكيل حكومة الوفاق "ويكليكس" ينشر وثيقة صادرة من الاتحاد الأوروبى لتسريع تشكيل حكومة الوفاق
ركزت أخبار ليبيا، على ما كشفه موقع "ويكليكس" عن وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبى تدعو إلى تسريع عملية تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، كما ركزت على وصول كل البحارة التونسيين الذين أفرجت عنهم السلطات الليبية إلى ميناء جرجيس.
>ونقلت أخبار ليبيا اليوم عن موقع "ويكليكس" وثيقة صادرة عن الاتحاد الأوروبى تدعو إلى تسريع عملية تشكيل حكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، حتى تتمكن قوات الاتحاد الأوروبى بالقيام بعملية عسكرية هناك.

ووصف الموقع التقرير الذى نشره، بالسرى، حيث يتناول العمليات العسكرية التى تستهدف زوارق اللاجئين فى البحر المتوسط منذ 22 يونيو و31 ديسمبر الماضيين. ودعت الوثيقة الاتحاد الأوروبى إلى تسريع عملية تشكيل حكومة مستقرة فى ليبيا، الأمر الذى سيسمح لقوات الاتحاد الأوروبى ببدء عملية عسكرية فى الأراضى الليبية.

وأكدت أخبار ليبيا، أن من قدم التقرير قائد العملية الأميرال الإيطالى أنريكو كريديندينو فى 29 يناير الماضى، للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى ولجنة الاتحاد الأوروبى بشأن السياسة والأمن للحديث عن أول ستة أشهر من العملية التى أطلق عليها "صوفيا".

وتتضمن الوثيقة إحصاءات حول عدد المهاجرين والمعلومات المتعلقة بالمراحل الأساسية لدول الاتحاد الأوروبى فى البحر الأبيض المتوسط وكذلك الاستراتيجية لمواصلة العملية.

وكان اليوم السابع، نقل عن مصادر عسكرية ليبية رفيعة المستوى أن عملية عسكرية غربية ستتم فى ليبيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للقضاء على التنظيمات الإرهابية المتواجدة فى البلاد، مؤكدة أن العملية ستكون عبر ضربات جوية مركزة وبمشاركة سلاح البحرية الذى سيفرض حصارا على الشواطئ الليبية لمنع إرسال إمدادات للعناصر المتطرفة عن طريق البحر.

فيما تناولت الأخبار، وصول كل البحارة التونسيين الذين أفرجت عنهم السلطات الليبية إلى ميناء جرجيس.

وأكّد رئيس الاتحاد المحلى للفلاحة والصيد البحرى فى جرجيس أحمد الصهبانى، فى تصريح صحفى أن البحارة البالغ عددهم 68 قد وصلوا فى صحة جيدة، موضحا أن الجانب الليبى تعامل مع الصيادين معاملة طيبة وحسنة.

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مصر 365