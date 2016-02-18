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بالفيديو #ليلة_الأبطال – مباراة مثيرة.. فولفسبورج يفرط في فوز كبير أمام استبسال جنت

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بالفيديو #ليلة_الأبطال – مباراة مثيرة.. فولفسبورج يفرط في فوز كبير أمام استبسال جنت بالفيديو #ليلة_الأبطال – مباراة مثيرة.. فولفسبورج يفرط في فوز كبير أمام استبسال جنت

فرط فريق فولفسبورج الألماني في فوز كبير على مضيفه جنت البلجيكي بعدما هزمه بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أوروبا.

وحل فولفسبورج ضيفا على جنت في إطار ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب جوليس أوتن.

افتتح الفريق البلجيكي أهداف المباراة في الدقيقة 44 عن طريق جوليان دراكسلر بعدما قطع الكرة من لاعبي جنت لينطلق بها من الناحية اليسرى من وسط الملعب ويمررها إلى آديلينهو فيرينها.

وقام فيرينها بإعادة الكرة لدراكسلر الذي ضرب دفاع جنت وتوغل داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الأول لفريقه.

وفي الدقيقة 54 عاد دراكسلر وسجل هدفه الشخصي الثاني ولفريقه أيضا بعدما وضع الكرة من بين قدمي مدافع جنت وسدد من أعلى حارس مرمى الفريق البلجيكي.

وواصل فولفسبورج هجومه وسجل ماكس كروز الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وبينما كانت المباراة تسير نحو انتصار كبير لفولفسبورج قلص جنت النتيجة في الدقيقة 80 عن طريق سفين كومس.

وفي الدقيقة 88 سجل خليفة كوليبالي الهدف الثاني لجنت.

ويلتقي الفريقان في لقاء الإياب في ألمانيا في الثامن من شهر مارس المقبل.

ويحتاج جنت للتعادل أو الفوز أو الهزيمة بهدف دون رد للتأهل لربع النهائي.

فيما يحتاج جنت للفوز بفارق هدفين لضمان التأهل للدور التالي.

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فيديو اليوم السابع

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