ليلة_الأبطال - فلورينزي: لا نستحق الهزيمة 2-0.. وكنت سيء الحظ في هدف رونالدو

يرى أليساندرو فلورينزي لاعب وسط روما أن فريقه لا يستحق الهزيمة 2-0 أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ولمست تصويبة كريستيانو رونالدو قدم فلورينزي قبل أن تسكن شباك فريقه لتصبح النتيجة 1-0 ما فتح الطريق أمام ريال مدريد للفوز خارج ملعبه.

وقال فلورينزي عقب المباراة: "حزين للغاية لأننا قدمنا واحدة من أفضل مبارياتنا هذا الموسم، نواجه ريال مدريد واحد من أقوى فرق دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "كنت سيء الحظ في هدف رونالدو عندما انحرفت الكرة نحو المرمى، كان من الممكن أن تذهب إلى ركنية أو ترتد للملعب لكنها اختارت الشباك".

وتابع "لا يمكن أن نسمح لرونالدو القيام بأي شيء، كنت سيء الحظ ولكننا سنقاتل حتى الدقيقة الأخيرة في سنتياجو برنابيو من أجل الاستمرار في البطولة".

ويحتاج روما لتعويض فارق الهدفين عندما يلعب في برنابيو الثامن من مارس لقاء الإياب.