ليلة_الأبطال - راموس يكشف عن طلب زيدان من لاعبي ريال مدريد بين شوطين مباراة روما

روما، (إفي): أعرب سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني عن سعادته بالفوز على روما الإيطالي (0-2) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي، مشيرا إلى أن الفريق "سعيد للغاية" مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للميرينجي.

وقال راموس، في تصريحات صحفية عقب المباراة، "انه الطريق الذي ينبغي علينا أن نتبعه. الطريقة المثلي لتحقيق النجاحات هي الاتحاد والعمل والصمود معا عندما يكون ذلك ضروريا".

وأوضح "دائما ما كان هناك شعورا طيبا للغاية مع زيزو. منذ اليوم الأول الذي تولى فيه المهمة ونحن سعداء معه، انه مدرب كبير، ونحن سعداء للغاية معه".

وأبدى راموس فخره بالصورة التي قدمها الفريق وكذلك الأداء الذي ظهر به، مشيرا "أنا سعيد للغاية على المستوى الفردي، وبالعمل الكبير الذي قدمه الفريق. سعينا لتحقيق نتيجة طيبة، وسيطرنا على الكرة. وتحلينا بالدقة في اللمسة الأخيرة".

وخلال الشوط الأول بدا زيدان متوترا ويوجه تعليمات للاعبيه بصورة مستمرة. وكشف راموس عما قاله المدرب للاعبين بين شوطي المباراة "كنا مسيطرين على مجريات الأمور، وتعرضنا لهجمة مرتدة خطيرة بعد أن فقدنا الكرة. زيزو أكد بين شوطي المباراة على أن نحتفظ بالكرة".

وأبرز أهمية هدفي زميليه كريستيانو رونالدو وخيسيه رودريجز، مشيرا "أنا سعيد للغاية بهدف كريستيانو لأن جاء في توقيت هام للتقدم في النتيجة. هدف خيسيه اشارة جيدة، كل من ينزل أرضية الملعب يساهم في تحقيق الهدف. انها نتيجة هامة وجيدة في بطولة تروق لنا مثل دوري الأبطال".