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"مجمعات الأهرام": طرح 20 طن لحوم يوميا بأسعار مخفضة لمواجه الغلاء

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"مجمعات الأهرام": طرح 20 طن لحوم يوميا بأسعار مخفضة لمواجه الغلاء "مجمعات الأهرام": طرح 20 طن لحوم يوميا بأسعار مخفضة لمواجه الغلاء
أعلن طارق طنطاوى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوزارة والتجارة الداخلية ،عن طرح 20 طن لحوم يوميا بمنافذ الشركة ، إضافة إلى توفير مختلف السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن ،مع ضخ منتجات خضراوات وفاكهة وسلع غذائية لمواجهة غلاء الأسعار بالأسواق الأخرى .

وأضاف "طنطاوى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير منتجات السلع واللحوم وكذلك الخضروات والفاكهة أولا بأول، لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى إحداث توازن فى الأسواق ، وانه يتم بيع كيلو اللحوم البلدية بسعر 50 جنيها للكيلو الطازه والمبرده وكذلك بيع اللحوم البرازيلية بسعر 34 جنيها واللحوم الاسبانية بسعر 55 جنيها للكيلو .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار مبادرات تخفيض السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والأسواق تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بشأن توفير السلع للمواطنين وتخفيض أسعارها، قائلا :"تخفيض أسعار السلع مستمر " .


>- "مجمعات الأهرام": طرح 2.5 طن لحوم إسبانى يوميا بسعر 55 جنيها للكيلو

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مصر 365

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