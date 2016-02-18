داعية سلفى: شماتة الإخوان فى وفاة "هيكل" ليست من أخلاق الإسلام

أنتقد الشيخ محمود لطفى عامر الداعية السلفى، شماتة البعض فى موت الأشخاص، مؤكدا أن شماتة جماعة الإخوان فى وفاة الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل ليست من الإسلام، مضيفاً:" الشماتة فى الموت ليست من أخلاق الإسلام.

وأضاف "عامر" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" لا يجوز أن يشمت أحد فى موت أى شخص ،كما لا يجوز الشماتة فى وفاة أى إنسان حتى ولو كان ينتمى لجماعة الإخوان".

وأستشهد "عامر" بقصة وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مرت جنازة يهودى، مضيفاً:" الرسول صلى الله عليه وسلم وقف لأنها نفس بشرية التى لها احترامها بغض النظر عن عقيدتها ".

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