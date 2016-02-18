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الجبلاية: الأمن طلب تأجيل مباراة الأهلى والمحلة و"برج العرب" أنقذ اللقاء

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الجبلاية: الأمن طلب تأجيل مباراة الأهلى والمحلة و"برج العرب" أنقذ اللقاء الجبلاية: الأمن طلب تأجيل مباراة الأهلى والمحلة و"برج العرب" أنقذ اللقاء
أكد العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن مسئولى الأمن طلبوا فى بداية الأمر تأجيل مباراة الأهلى وغزل المحلة المقرر إقامتها الخميس فى إطار منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام، بسبب تلقى معلومات مؤكدة تُهدد أمن المحلة والجماهير.

وأوضح سويلم، أن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات اتفق مع الأمن على نقل المباراة لاستاد برج العرب بالإسكندرية، حرصاً على عدم تأجيل اللقاء وإرباك جدول المسابقة، وتم إخطار الفريقين بعملية النقل قبل موعد اللقاء.

وأضاف المدير التنفيذى للجبلاية، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة"، أن نقل المباراة جاء حرصاً على سلامة الجميع، وعدم تعرض أى شخص لأذى، مشدداً على ضرورة احترام طلبات الأمن حفاظاً على أمن وأمان الوطن.

وعن لقاء الأهلى والمصرى البورسعيدى، أكد ثروت سويلم، أن محافظ أسوان طلب تأجيل اللقاء بسبب تعامد الشمس على معبد أمون يوم الثلاثاء الذى ستقام به المباراة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم نقل اللقاء إلى استاد برج العرب لعدم تأجيله.

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