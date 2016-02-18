الجيوشى يناشد المستثمرين المساهمة لتطوير"النقل".. ويؤكد:"مش معانا ولا مليم"

ناشد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، رجال الأعمال والمستثمرين المصرين، المساهمة فى تطوير قطاع النقل والمواصلات، قائلاً: "المستثمرين ملهمش صوت ولا حضور ..اظهروا معانا بدل ما نروح لخارج مصر..اقفوا معانا أنتم أولى ببلدكم".إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار وزير النقل، فى مداخلة هاتفية الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الوزارة بحاجة لـ 2 مليار و90 مليون، لصيانة 2200 عربة بالسكة الحديد، بجانب 52 مليون دولار لاستيراد قطع غيار لـ170 جرار، مستطرداً: " مش معانا فلوس..مش معايا ولا مليم وأنا عاوزهم".
وتابع: "واخدين بالنا من اللى بيركبوا المترو، وأجلس مع الناس وأسالهم وهناك تباين فى الآراء".