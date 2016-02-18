الجيوشى يناشد المستثمرين المساهمة لتطوير"النقل".. ويؤكد:"مش معانا ولا مليم"

ناشد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، رجال الأعمال والمستثمرين المصرين، المساهمة فى تطوير قطاع النقل والمواصلات، قائلاً: "المستثمرين ملهمش صوت ولا حضور ..اظهروا معانا بدل ما نروح لخارج مصر ..اقفوا معانا أنتم أولى ببلدكم".

وأشار وزير النقل، فى مداخلة هاتفية الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الوزارة بحاجة لـ 2 مليار و90 مليون، لصيانة 2200 عربة بالسكة الحديد، بجانب 52 مليون دولار لاستيراد قطع غيار لـ170 جرار، مستطرداً: " مش معانا فلوس..مش معايا ولا مليم وأنا عاوزهم".

وتابع: "واخدين بالنا من اللى بيركبوا المترو، وأجلس مع الناس وأسالهم وهناك تباين فى الآراء".