علاء عبد المنعم لـ"آخر النهار": مصطفى بكرى أراد الانتقام من "دعم مصر"

علق علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، عن سؤال الكاتب الصحفى خالد صلاح، حول قوة مصطفى بكرى فى شق صف الائتلاف ونجاحه فى حشد التصويت لسيمان وهدان، قائلاً: "لا تأثير له، ولم يكن عاملاً رئيسياً فى نجاح الوكيل سليمان وهدان، ولم يكن سبباً فى ضياع الوكالة منى".

وأشار "عبد المنعم" فى حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أنه أجبر على الترشح لمنصب الوكيل فى الانتخابات الداخلية لائتلاف فى حب مصر، مضيفاً "حين لم يوفق مصطفى بكرى فى الانتخابات الداخلية قرر الانتقام من الائتلاف بصفة عامة وسعى لتبويظ الائتلاف من الداخل، وحشد لسليمان وهدان بدعوى أنه يريد المشاركة لا الاستحواذ".

وتسائل عن موقف مصطفى بكرى حال نجاحه فى الانتخابات الداخلية لائتلاف "دعم مصر"، مستطرداً: " بكرى غضب وثار ثورة هائلة حينما لم ينجح.. وهو ظاهر فى الصورة على أنه السبب بعكس الحقيقة".



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