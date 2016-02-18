حركة تنقلات داخلية بإدارة مرور جنوب سيناء

أصدر العميد مصطفى عابدين، مدير إدارة مرور جنوب سيناء، حركة تنقلات داخلية بالإدارة بعد موافقة اللواء مجدى موسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، حيث شملت الحركة تعيين المقدم أشرف الروبى رئيساً لقسم الشئون الإدارية، والرائد أحمد مسعد رئيساً لقسم مرور وتراخيص الطور، والرائد أحمد همام رئيساً لقسم الطرق الخارجية، والرائد أسر حسن رئيساً لوحدة مرور شرم الشيخ، والنقيب أحمد البراشى رئيساً لقسم مرور وتراخيص منفذ طابا.

وقال النقيب عمروعايش رئيس قسم العلاقات العامة وخدمة المواطنين وحقوق الإنسان بمديرية الأمن فى تصريحات صحفية، أنه تم استحداث وحدة جديدة للحملة برئاسة النقيب راضى عبد الرحمن، للعمل على صيانة وإصلاح جميع السيارات والدراجات بمعرفة الإدارة، وتم تدعيم أقسام التراخيص بضباط جدد لتجديد روح العمل، وأصر عابدين على بقاء رؤساء أقسام تراخيص شرم الشيخ ونويبع وأبو رديس فى مواقعهم، وذلك لإلمامهم بشئون التراخيص وحرصاً على مصلحة المواطن.