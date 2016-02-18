محافظ بنى سويف يناقش مع التنفيذيين متابعة حلول مشكلات طرحها على رئيس الوزراء

عقد المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف مساء اليوم اجتماعاً موسعاً، بحضور اللواء أحمد على السكرتير العام، واللواء أحمد رضا الديب السكرتير العام المساعد، فضلاً عن قيادات من هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، ومسئولى عدد من القطاعات الخدمية والمرافق من: الصحة، الكهرباء، الاستثمار، الأملاك، السياحة، الآثار، الطرق والكبارى، الثقافة، التخطيط العمرانى، وأيضاً مديرى التخطيط ومتابعة الخطة والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وذلك لاستعراض عدد من الملفات التى ناقشها مع وزراء: الصحة، الكهرباء، الثقافة، النقل، الآثار، لتحديد المطلوب من الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة ومتابعة تنفيذ الحلول المطروحة لبعض المشكلات والاحتياجات، والتى تم التنسيق فيها مع الوزراء، حيث طالب المحافظ وكيل وزارة الصحة بإعداد تقرير متابعة يتضمن برنامجا تفصيليا لقرض البنك الدولى فى تحسين الخدمة الطبية بالوحدات الصحية لإمكانية متابعة تنفيذه من خلال التنفيذيين، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من مستشفيات التكامل الصحى وإعداد دراسة وافية لتفعيل نظام العلاج الاقتصادى للاستفادة من الإمكانيات والبنية التحتية بها فى تدعيم الخدمة الصحية بالقرى مع مراجعة كافة اللوائح والقوانين المنظمة والإجراءات المطلوبة لذلك.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بتحديد احتياجات المستشفيات المركزية من الأجهزة الطبية ومراجعة موقف الاعتمادات المطلوبة لشرائها من ميزانية وزارة الصحة، فضلاً عن إعداد تقريرعن موقف المستشفيات المركزية بناصر، إهناسيا، الفشن، وأعمال التطوير بها، وكيفية الاستفادة من الدعم الفنى المقدم من الوزارة لتحسين الخدمة بهذه المستشفيات وأيضاً إصلاح أجهزة المصاعد والتكييف بها، بالإضافة إلى بحث إمكانية تدبير اعتماد مالى من خطة المحافظة لتوجيهه فى الإنفاق على القطاع الصحى سواء إنشاء وحدات صحية جديدة أو رفع كفاءة القائم منها حالياً.

وفى ملف الكهرباء، استعرض المحافظ مشكلة عدم استقرار جهد التيارالكهربائى بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية، مشيراً إلى إمكانية قيام المصانع بتركيب "منظم جهد" لتنظيم التيار الكهرباء، بحيث يقوم قطاع الكهرباء بتقديم الدعم الفنى فى هذا المجال على أن يتم التنسيق بين الجهات فيما لبعد لتوفير هذا المنظم وتحديد الجهة الممولة، كما كلف المحافظ رئيس قطاع الكهرباء بالتنسيق مع مدير منطقة كوم أبوراضى لتحديد القدرات الكهربية المطلوبة للمصانع وتحديد أعداد هذه المصانع لإيجاد حل من خلال توفير هذه القدرات من خلال دعم المنطقة بمحول ثالث بقدرة 25 ميجا، لتعزيز القدرة الحالية للمحولين القائمين بقدرة 50 ميجا، نظراً لزيادة الطلب فى المنطقة وما يستلزمه من توفير مصدر للطاقة، كما وجه المحافظ قطاع الكهرباء بالتنسيق مع رؤساء المدن لتحديد احتياجات الإنارة فى الشوارع والميادين وصيانة القائم من أعمدة الإنارة.

كما طالب "حبيب" رئيس قطاع الكهرباء بإعداد دراسة عن إمكانية استخدام تشغيل أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية "السولار سل" ( solar cell) وعمل دراسة جدوى من كافة النواحى الفنية والاقتصادية شاملة الأسعار والمناطق التى لا تصلها شبكة الكهرباء من الطرق أو التجمعات النائية، فى إطار ترشيد استهلاك الكهرباء .

كما تناول اللقاء موقف أبراج الكهرباء فى سمسطا، وبحث معوقات التنفيذ مع وضع برنامج زمنى للانتهاء منها، كما تم بحث موقف أرض مخزن الكهرباء بمدينة ناصر، ودراسة كافة البدائل والمقترحات المطروحة لتسوية هذا الموضوع، حيث أشار المحافظة إلى أنه اقترح على وزير الكهرباء بدراسة إمكانية تنفيذ مجموعة من المرافق الخدمية خاصة التعليمية والتجارية والسكنية على المساحة من خلال صيغة أو آلية قانونية محددة بنظام الشراكة بين المحافظة ووزارة الكهرباء كما تطرق اللقاء لملف توصيل الكهرباء للمبانى المخالفة والعشوائية عن طريق نظام العدادات الكودية، بما يحفظ حق الدولة وحمايته من سرقات التيار، مع عدم توصيل الكهرباء لبعض حالات التعدى على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

كما استعرض المحافظ عددا من الملفات فى قطاع الثقافة أهمها:

العمل على إيجاد حل لتشغيل المركز الثقافى بشرق النيل من خلال التنسيق بين الجهات المعنية وهى "جهاز مدينة بنى سويف" الجهة المنفذة" ومديرية الثقافة، والدفاع المدنى لاستيفاء كل اشتراطات السلامة والأمن الصناعى، وإدخال التعديلات المطلوبة لبدء تشغيله خاصة مع التوسع العمرانى والإقبال المتزايد على شرق النيل من الناحية العمرانية والاستثمارية، كما تم بحث موقف قصر ثقافة ببا المتوقف منذ فترة وإعداد تقرير مصور عنه لدراسة احتياجاته للعمل على توفيرها لتفعيل دوره فى الأنشطة والفعاليات الثقافية لأبناء مركز ومدينة ببا.

واستكمالا لملف الثقافة ناقش المحافظ إقامة فعاليات ثقافية وفنية بين وزارة الثقافة والمحافظة فى إطار احتفالات بنى سويف العيد القومى منتصف مارس القادم، يتضمن حفلا للموسيقى العربية، وأمسيات وندوات ثقافية، يتم التنسيق والإعداد لها بين المحافظة والوزارة.

وفى مجال دعم النشاط السياحى بالمحافظة فقد تناول اللقاء موقف متحف بنى سويف لبحث إمكانية نقله لمنطقة بديلة شرق النيل، وإنشاء متحف جديد على غرار المتاحف المتميزة بالقاهرة، يكون نواة لإنشاء تجمع متكامل فى محيطه من كافتيريات ومطاعم وفنادق، مع الاستعانة بالهئيات والمؤسسات المهتمة بالتراث الإنسانى من منظمات دولية مثل اليونسكو لتوفير الدعم الفنى والمادى لإنشائه، كما تمت دراسة سبل الاستفادة من المواقع الأثرية والسياحية الموجودة بالمحافظة مثل كهف سنور وبحث سبل استغلاله سياحيا بما يعود بالنفع على المحافظة باعتباره من أقدم الكهوف الأثرية بالعالم بالإضافة إلى تنمية وواحة وهرم ميدوم بتصميمات ومبانٍ تحاكى البيئة الفرعونية القديمة وكذلك بحث موقف مخزن آثار إهناسيا لمتابعة أعمال جرد محتوياته لمعرفة كيفية الاستفادة من الآثار الموجودة بالمخزن للترويج السياحى للمحافظة.

وفيما يتعلق بملف الطرق والنقل والكبارى بحث المحافظ الموقف التنفيذى لعدد من الطرق والكبارى منها متابعة تطوير طريق سدس سمسطا بطول 11 كم وعرض 7 أمتار، علاوة على رفع كفاءة طريق محور السادات بمدينة بنى سويف، كما كلف "حبيب" رؤساء المدن بتكثيف أعمال النظافة بالكبارى العلوية وصيانة أعمدة الإنارة بالتنسيق مع مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة كما تناول اللقاء الذى حضره اللواء وائل أمين نائب رئيس هيئة الطرق والكبارى والمهندس حسين سعد مدير هيئة الطرق والكبارى ببنى سويف، والمهندس عمرو جبريل مستشار وزارة النقل، والمهندس ناصر فراج مدير الطرق والنقل بالمحافظة مشاروات واقتراحات لاختيار موقع مناسب لكوبرى الفشن العلوى المزمع إنشاؤه على النيل من حيث المسارات ومدى اتساع أو ضيق المجرى المائى فى الموقع المقترح، بالإضافة إلى متابعة إجراءات البدء فى تنفيذ محور كوبرى عدلى منصور.



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