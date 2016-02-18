بالفيديو #ليلة_الأبطال - ريال مدريد يدمر حلم روما وصلاح الرائع بكابوس مؤلم

دمر ريال مدريد ليلة كانت رائعة في البداية لروما عندما أسقطه في عقر داره ملعب الأولمبيكو بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عشية الأربعاء.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح جناح روما أساسيا وحتى نهاية المباراة وأرهق دفاع ريال مدريد المتمثل في الثنائي سيرجيو راموس ومارسيلو طوال الشوط الأول.

لكن كريستيانو رونالدو الذي اختفى تماما في المباراة حتى جاءت الدقيقة 57 لتشهد مراوغة الدون لأليساندرو فلورينزي مدافع روما ويطلق صاروخ بيمينه ارتطمت في قدم المدافع وغيرت اتجاهها إلى شباك الذئاب.

الهدف أحبط روما الذي كان يمني نفسه بالخروج بنتيجة إيجابية أو على الأقل التعادل السلبي الذي خرج به في الشوط الأول.

لكن خيسي رودريجيز قتل آمال روما تماما بمجهود فردي بعد استلامه تمريرة لوكا مودريتش وانطلق نحو المرمى أمام تراجع لوكاس دين سدد بيمينه في الزاوية البعيدة الأرضية في الدقيقة 86.

ويلعب روما مع ريال مدريد في مباراة الإياب على ملعب سنتياجو برنابيو يوم الثامن من مارس المقبل.

صلاح

بدأ روما المباراة بشكل تكتيكي رائع، كان أكثر خطورة على دفاع ريال مدريد بفضل سرعة ستيفان الشعراوي وصلاح.

ونجح لوتشانو سباليتي المدير الفني للذئاب في ترويض ريال مدريد طوال الشوط الأول وهو ما يترجمه عدم وجود أي تصويبة داخل الثلاث خشبات لمرمى تشيزني.

وبدأت انطلاقات صلاح سريعا في الدقيقة السادسة لكنها توقفت أمام فاران، ثم في الدقيقة 11 حصل على ركنية من مارسيلو. (شاهد انطلاقات صلاح)

ورغم أن الاستحواذ كان 70% لريال مدريد في الشوط الأول لكن دون خطورة تماما في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني بدأ صلاح في الجرأة أكثر لكن سوء انهاء الهجمة حرم روما من الهدف.

واستلم صلاح كرة داخل منطقة الجزاء سدد بسن الحذاء مع تدخل قوي من دفاع ريال مدريد سارت ضعيفة في يد راؤول برافو حارس الملكي. (شاهدها)

وكرة أخرى من صلاح من تمريرة فلورينزي وفشل في ترويض الكرة لتمر تحت قدمه إلى برافو ويضيع انفرادا تاما. (شاهدها)

وكاد فينكير أن يسجل هدفا في ريال مدريد بتصويبة صاروخية مرت بجوار القائم بقليل. (شاهدها)

كما أهدر الشعراوي فرصة هدف في الدقيقة 54 بعد استلام الكرة التي ذهبت طويلة.

وبعد تقدم ريال مدريد واطمئنانه على نتيجة المباراة.. انخفض أداء روما.

وأجرى سباليتي ثلاثة تغييرات بالدفع بإدين دجيكو ودانيلي دي روسي وفرانشيسكو توتي دون إضافة جديدا.

ومع نهاية المباراة تسبب صلاح في إنذار لسيرجيو راموس بعد أن مر منه النجم المصري. (شاهدها)

زيدان

رغم تفوق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد في النتيجة إلا أن سباليتي قرأ زيزو جيدا في الشوط الأول.

لكن الشوط الثاني تفوق زيدان بنسبة 100% في تدخلاته بالدفع بكوفاسيتش وخيسي بدلا من جيمس الذي كافئه وسجل هدفا.

وحقق زيدان أول فوز له في دوري أبطال أوروبا في مسيرته كمدرب.

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