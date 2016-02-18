إنفوجرافيك #ليلة_الأبطال – صلاح أزعج ريال مدريد.. ولكن هناك نقطتين سلبيتين

شكل محمد صلاح لاعب روما إزعاجا كبيرا لدفاع ريال مدريد في المباراة التي جمعت بين الفريقين لكن عابه أمرين سلبيين.

وكان روما قد هُزم أمام ريال مدريد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ملعب الأوليمبيكو يوم الأربعاء لحساب ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com في إنفوجرافيك أرقام صلاح أمام الفريق الملكي.

وشكل صلاح إزعاجا كبيرا لدفاع ريال مدريد في الرواق الأيمن وهذا يتضح من خريطة تحركاته ونجح في صناعة فرصتين لزملائه مع دقة تمريرات بلغت 76%.

لكن ما عاب صلاح خلال المباراة هو عدم وجود محاولات كثيرة له على المرمى إذ أنه سدد مرتين فقط الأول تصدى لها دفاع الفريق الملكي، والأخرى تكفل بها كيلور نافاس.

والعيب الثاني للاعب روما في المباراة هو مرواغاته، فقد حاول المرور من مدافعي اللوس بلانكوس 10 مرات لكنه لم ينجح سوى مرتين فقط.