بالصور.. أمن سوهاج يزيل أثار حادث تصادم طريق قنا بعد نقل جثث 7 قتلى

كلف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى مكان حادث تصادم سيارتين بطريق سوهاج - قنا، لرفع أثاره من على الطريق ، كما تم تكليف العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بالانتقال لإعادة حركة السير على الطريق.

وأشارت التحريات الأولية التى قادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم إلى أن سبب الحادث سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، والتى لاذت بالفرار.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق الجيش قنا - سوهاج الشرقى، وأفادت الأجهزة الأمنية وقوع تصادم سيارتين أجرة بطريق قنا – سوهاج، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 35 آخرين.

وقام مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف بالدفع بـ12 سيارة إسعاف، لنقل الجثث والمصابين ما بين مستشفيات محافظتى قنا العام وسوهاج، حيث تم نقل 4 جثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وجار نقل 22 مصاباً إلى مستشفى قنا العام، فيما جارى نقل باقى المصابين والضحايا إلى مستشفيات محافظة سوهاج.



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ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ7 جثث و35 مصابا