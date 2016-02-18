أخبار عاجلة

الأخبار - إحدى المصابات في حادث طنطا الإرهابي تحكي بالتفصيل لحظة التفجير الإرهابي الخسيس -
الأخبار - د/محمد الشبيني يكشف عن تزايد أعداد وفيات حادث كنيسة مارجرجس فى المستشفى الجامعي -
الأخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين هذا العمل الإرهابي وإنه يخالف تعاليم الدين وكافة الأعراف والشرائع -
التفجيرات الإرهابية تهوي بالبورصة المصرية وتخسر نحو 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد -
الأخبار - وزير الأوقاف يدين بشدة إستهداف كنيسة مارجرجس بطنطا وهو إعتداء على الوطن كله -
الأخبار - وجه شيخ الأزهر وفد رفيع المستوى إلى مقر كنيسة مارجرجس للتضامن مع الأخوة المسيحيين -
الأخبار - اللواء /كمال عامر : التفجير الإرهابي هو إمتداد للحوادث الإرهابية التي تهدف إلى تدمير الوطن -
تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني -
الأهلي يُدين حادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين -
الأخبار - اللجنة العامة لمجلس النواب تعقد إجتماعاً طارئاً بحد حادث طنطا الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. أمن سوهاج يزيل أثار حادث تصادم طريق قنا بعد نقل جثث 7 قتلى

Google+ Print
بالصور.. أمن سوهاج يزيل أثار حادث تصادم طريق قنا بعد نقل جثث 7 قتلى بالصور.. أمن سوهاج يزيل أثار حادث تصادم طريق قنا بعد نقل جثث 7 قتلى
كلف اللواء أحمد أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية بسرعة الانتقال إلى مكان حادث تصادم سيارتين بطريق سوهاج - قنا، لرفع أثاره من على الطريق ، كما تم تكليف العميد أشرف مرسى مدير إدارة المرور بالانتقال لإعادة حركة السير على الطريق.

وأشارت التحريات الأولية التى قادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم إلى أن سبب الحادث سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، والتى لاذت بالفرار.

وكان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطاراً بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق الجيش قنا - سوهاج الشرقى، وأفادت الأجهزة الأمنية وقوع تصادم سيارتين أجرة بطريق قنا – سوهاج، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 35 آخرين.

وقام مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف بالدفع بـ12 سيارة إسعاف، لنقل الجثث والمصابين ما بين مستشفيات محافظتى قنا العام وسوهاج، حيث تم نقل 4 جثث إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وجار نقل 22 مصاباً إلى مستشفى قنا العام، فيما جارى نقل باقى المصابين والضحايا إلى مستشفيات محافظة سوهاج.

حادث تصادم (1)

حادث تصادم (2)

حادث تصادم (3)

حادث تصادم (4)

حادث تصادم (5)

حادث تصادم (6)


>ننشر أسماء 4 متوفين فى حادث طريق "قنا - سوهاج الشرقى"

ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ7 جثث و35 مصابا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365