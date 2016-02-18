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أستاذ طب أطفال: الرضاعة الطبيعية تقلل حساسية الجيوب الأنفية بنسبة 15%

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أستاذ طب أطفال: الرضاعة الطبيعية تقلل حساسية الجيوب الأنفية بنسبة 15% أستاذ طب أطفال: الرضاعة الطبيعية تقلل حساسية الجيوب الأنفية بنسبة 15%
الرضاعة الطبيعية تساعد على الوقاية من العدوى بين الأطفال الرضع، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن فوائدها قد تكون أكثر بكثير، حيث تقلل من التهابات الأذن.

• الرضاعة الطبيعية تقلل حساسية الجيوب الأنفية
>وفى السياق، كشف الدكتور عادل رياض، أستاذ واستشارى طب الأطفال وحديثى الولادة بمستشفيات جامعة بنها، عن أن الرضاعة الطبيعية تقلل فرص الإصابة بعدوى الأذن والجيوب الأنفية أو الحلق لاحقًا فى مرحلة الطفولة.
>وأشار أستاذ طب الأطفال إلى وجود نحو بليون حالة التهاب بالجيوب الأنفية الحادة كل عام فى جميع أنحاء العالم.
>• التهابات الجيوب الأنفية
>وأضاف الدكتور عادل رياض أن الأطفال الذين يرضعون طبيعيًا تنخفض لديهم التهابات الجيوب الأنفية بنسبة 15% مقارنة بالأطفال الذين يتغذون على اللبن الصناعى.

وأوصت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) بالرضاعة الطبيعية فى أول 6 أشهر من عمر الطفل مع استمرارها لـ12 شهرًا على الأقل مع تقديم الأطعمة الأخرى الغنية بالمغذيات للطفل.

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