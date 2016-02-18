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مصرع زوجين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ببنى سويف

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مصرع زوجين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ببنى سويف مصرع زوجين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ببنى سويف
لقى زوجين مصرعهما ،اليوم الاربعاء ، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل ، على الطريق الدائرى "بنى سويف – ببا"، أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا .

تلقى اللواء محمود العشرى مدير، أمن بنى سويف ، اخطاراً من مستشفى ببا المركزى يفيد بوصول إيمان فرج عبد الحميد "30 سنة" وزوجها علاء حلمى شعبان "32 سنة" ، جثتان هامدتان وتم ايداعهما بمشرحة المستشفى .

دلت التحريات الأولية ، أنه حال قيادة الزوج لدراجته البخارية ، بصحبة زوجته ، صدمتهما سيارة نقل " مبرد "، على الطريق الدائرى " بنى سويف – ببا "، أمام قرية بنى قاسم .

تم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثتين ، وباشرت التحقيق فى الواقعة.

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