مصرع زوجين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ببنى سويف

لقى زوجين مصرعهما ،اليوم الاربعاء ، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل ، على الطريق الدائرى "بنى سويف – ببا"، أمام قرية بنى قاسم التابعة لمركز ببا .

تلقى اللواء محمود العشرى مدير، أمن بنى سويف ، اخطاراً من مستشفى ببا المركزى يفيد بوصول إيمان فرج عبد الحميد "30 سنة" وزوجها علاء حلمى شعبان "32 سنة" ، جثتان هامدتان وتم ايداعهما بمشرحة المستشفى .

دلت التحريات الأولية ، أنه حال قيادة الزوج لدراجته البخارية ، بصحبة زوجته ، صدمتهما سيارة نقل " مبرد "، على الطريق الدائرى " بنى سويف – ببا "، أمام قرية بنى قاسم .

تم تحرير محضر بالواقعة ، واخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثتين ، وباشرت التحقيق فى الواقعة.