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بالفيديو #ليلة_الأبطال – صلاح يراوغ مارسيلو وراموس والفرصة تضيع

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بالفيديو #ليلة_الأبطال – صلاح يراوغ مارسيلو وراموس والفرصة تضيع بالفيديو #ليلة_الأبطال – صلاح يراوغ مارسيلو وراموس والفرصة تضيع

واصل محمد صلاح جناح روما إزعاجه لدفاع ريال مدريد في لقاء الفريقين يوم الأربعاء دون تشكيل خطورة حقيقة على المرمى.

ويحل ريال مدريد ضيفا على روما ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في المباراة التي يشارك فيها صلاح بشكل أساسي.

وركض صلاح بسرعته مراوغا مارسيلو وسيرجيو راموس حتى وصل لمنطقة جزاء ريال مدريد، حاول المصري تمرير الكرة لزميله إدين دجيكو لكن الفرصة ضاعت.

ولعب صلاح بجوار الثنائي ستيفان الشعراوي و بيروتي في الخط الأمامي لروما، قبل أن يدخل دجيكو بدلا من الجناح الإيطالي ذو الأصول المصرية في منتصف الشوط الثاني.

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فيديو اليوم السابع

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