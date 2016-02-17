بالفيديو #ليلة_الأبطال - ريال مدريد يدمر حلم روما وصلاح الرائع بكابوس مؤلم

اقتربت مباراة الأهلي والمصري والتي كان مقررا لها يوم الثلاثاء المقبل، من التأجيل لأجل غير مسمى بسبب عدم الاستقرار على ملعب يستضيفها.

وكانت المباراة مقررا لها أن تقام على ملعب برج العرب يوم الثلاثاء المقبل 23 فبراير، قبل أن يرفض أمن الإسكندرية استضافة اللقاء لينقلوها إلى ملعب أسوان.

وفي أسوان، تصادف موعد المباراة مع موعد العيد القومي للمدينة، ما أدى للمحافظ أن يرفض استضافة المباراة أيضا. "طالع التفاصيل"

وعلم FilGoal.com أن إدارة اتحاد الكرة ستتفاوض من جديد مع إدارة ملعب برج العرب لاستضافة المباراة بعد رفض استاد أسوان، وإن تأزم الموقف سيتفاوض اتحاد الكرة مع أمن السويس ليقام اللقاء على ملعب استاد السويس.

وفي حال رفض أمن السويس أيضا تأمين اللقاء، فستكون مدينة أسوان هي الحل الوحيد، إذ أن أمن أسوان لم يمانع استضافة اللقاء لكن في يوم مختلف عن عيد المدينة القومي، وهذا يعني أن المباراة سيتم تأجيلها.

ونظرا لأن بطولة الدوري ستتوقف يوم 23 فبراير الجاري بسبب المعسكر الإعدادي للمنتخب، فهذا يعني أن المباراة ستتأجل لأجل غير مسمى، لحين الاستقرار على موعد جديد.

وإن تم ذلك، فهذا سيعني أن بطولة الدوري قد يتم تأخير موعد نهايتها، لأن الفريقين لم يلعبا من الأساس مباراة الدور الأول إلى الآن معا.

يذكر أن ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري يتواجد حاليا في وزارة الداخلية للتفاوض مع الأمن على ملعب المباراة.