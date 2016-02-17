بالصور.. خالد صلاح ناعيًا "هيكل": "آخر حصون الكلمة"

نعى الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 93 عاما.

وقال خالد صلاح، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كل التعازى للشعب المصرى فى وفاة الأستاذ الكبير آخر حصون الكلمة.. رحيله مؤلم لكل مصر وللجماعة الصحفية التى عاشت طوال الوقت فخورة بأن الأستاذ بينها وفخورة بكل ما يكتب ويتكلم وكل ما ينطق".

وأضاف: "تتفق أو تختلف لكن الأستاذ كان دائما انحيازه للشعب ولهذه الأمة، رغم كل ما عاناه من أزمات ومشكلات مع أنظمة مختلفة.. رحم الله الأستاذ محمد حسنين هيكل".

وعرض الكاتب الصحفى مقتطفات من حياة الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل، مؤكداً أن "هيكل" يمثل نموذجا للعمل الصحفى والتاريخ ومقاومة المرض بعد انتصاره على مرض السرطان اللعين.