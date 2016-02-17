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بالفيديو.. خالد صلاح: "الرسائل الإعلامية من الحكومة للناس بعافية شوية ولا تسوق جيداً"

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بالفيديو.. خالد صلاح: "الرسائل الإعلامية من الحكومة للناس بعافية شوية ولا تسوق جيداً" بالفيديو.. خالد صلاح: "الرسائل الإعلامية من الحكومة للناس بعافية شوية ولا تسوق جيداً"
عرض برنامج "آخر النهار"، تقريراً مصوراً لـ" 7" يكشف مدى جهل المواطنين المصريين برئيس وزرائهم المهندس شريف إسماعيل.

وحذر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، خلال البرنامج المذاع عبر فضائية "النهار"، من خطورة عدم وجود رسائل الإعلامية واضحة من قبل مجلس الوزراء، قائلاً إن المهندس شريف إسماعيل لا يظهر كثيراً فى وسائل الإعلام، وعدد كبير جداً من المصريين لا يعرفون رئيس حكومتهم، مستطرداً: "الرسائل الإعلامية من للناس بعافية شوية ولا تسوق جيداً".

وأوضح أن الحكومة ينقصها العمل السياسى والرؤى الإعلامية الواضحة، فى ظل سلسلة من الأزمات التى تنفجر نتيجة نقص الرسائل الإعلامية الحكومية.


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مصر 365

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