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وزير النقل لـ"خالد صلاح":"ندرس تحريك سعر تذاكر النقل ولن نمس محدودى الدخل"

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وزير النقل لـ"خالد صلاح":"ندرس تحريك سعر تذاكر النقل ولن نمس محدودى الدخل" وزير النقل لـ"خالد صلاح":"ندرس تحريك سعر تذاكر النقل ولن نمس محدودى الدخل"
أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أن الوزارة تدرس تحريك سعر تذاكر النقل سواء القطارات أوالمترو لعلاج العجز مع استثناء الطلبة والموظفين ومحدودى الدخل "الله يعينهم" وذوى الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة، موضحاً أن تذاكر المترو لن تزيد عن جنيهان، وحالياً هناك لجنة تبحث هذا الملف.

وقال وزير النقل، فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، "لا أتوقع غضب مستخدمى مترو الانفاق، لأننا لن نمس الموظفين والطلاب..احنا حاسين ببعض..وهناك سيناريوهات ودراسة جارية الآن".

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من خطتها لتطوير النقل والمواصلات، وتتضمن المشروعات الجارية والمنتهية والمستقبلية من خلال الشراكة مع القطاع المصرى والعربى والدولى فى ظل الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.

وأوضح، أن الوزارة بحاجة لـ900 مليار جنيه، وتسعى لزيادة مواردها من خلال الاستثمار بما لا يمس السيادة والملكية أو بالاقتراض من الداخل لتحريك الاقتصاد والمصانع أو القروض الحميدة الغير موجهة سياسياً.


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