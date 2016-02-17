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نجاح تجربة تشغيل شفاط تكريك بوغاز عزبة البرج فى دمياط بنسبة 100%

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نجاح تجربة تشغيل شفاط تكريك بوغاز عزبة البرج فى دمياط بنسبة 100% نجاح تجربة تشغيل شفاط تكريك بوغاز عزبة البرج فى دمياط بنسبة 100%
أكد الدكتور اسماعيل عبَد الحميد طه محافظ دمياط، فى تصريح صحفى، أنه تم نجاح تجربة تشغيل الشفاط بنسبة 100% قبل دخوله بوغاز عزبة البرج انتظارا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة ليتم بعدها بدء تنفيذ أعمال التكريك.

وكان قد وصل للمجرى المائى بمنطقة عزبة البرج شفاط عملاق لأعمال تكريك البوغاز، حيث سيقوم بأعمال التطهير والتعميق بالشكل الذى يسمح بدخول مياه البحر إلى عمق بحيرة المنزلة للعمل على تجديد المياه وتحسين جودتها بما يحقق تنمية الثروة السمكية بالمنطقة وتأمين دخول وخروج مراكب الصيد.

وقد شكل المحافظ مجلس ادارة للإشراف على عمل الشفاط من جمعية الصيادين والثروة السمكية والمحافظة لمتابعة الأعمال وكميات ناتج الحفر.

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