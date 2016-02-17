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العاملون المؤقتون بأسوان يمهلون المحافظ شهراً للاستجابة لمطالبهم بالتثبيت

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العاملون المؤقتون بأسوان يمهلون المحافظ شهراً للاستجابة لمطالبهم بالتثبيت العاملون المؤقتون بأسوان يمهلون المحافظ شهراً للاستجابة لمطالبهم بالتثبيت
أصدر اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، بياناً يؤكد فيه انتهاء الوقفة الاحتجاجية التى نظمها بعض العاملين المؤقتين بالقطاعات الخدمية أمام مبنى المحافظة، للمطالبة بتثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، وإدراجهم على الموازنة العامة للدولة، مع رفع الحد الأدنى لأجورهم.

وأكد البيان، أن المحافظ استمع لمطالب المؤقتين ووعد بدراسة الحلول المتاحة بحد أقصى منتصف مارس 2016 مع المختصين بالمحافظة، وطبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك، مؤكداً على أنه سيعقد اجتماع مع 5 من ممثلى العاملين المؤقتين بعد اختيارهم بمعرفتهم، لإطلاعهم على ما تم التوصل إليه فى هذا الشأن بمنتهى الشفافية والوضوح.

وأوضح البيان، بأنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإدراجهم على موازنة الدولة، وذلك من منطلق حرصة على تلبية مطالب جميع العاملين المؤقتين.

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