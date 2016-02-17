ننشر أسماء 4 متوفين فى حادث طريق "قنا - سوهاج الشرقى"

حصل "اليوم السابع" على أسماء 4 متوفين من بين 7 لقوا مصرعهم فى حادث طريق قنا سوهاج، وهم:"عبد النبى فهمى من البحر الأحمر، وزبيدة إبراهيم من القصير، وسعيد حسن سائق من أسيوط، وأسامة حسن مجند من أسيوط "

كان 7 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب 35 آخرين، فى حادث بطريق قنا سوهاج الشرقى وقام مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف بالدفع بـ12 سيارة إسعاف، لنقل الجثث والمصابين ما بين مستشفيات محافظتى قنا العام وسوهاج.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا بوقوع تصادم بين سيارتين بطريق الجيش قنا - سوهاج الشرقى، وأفادت الأجهزة الأمنية وقوع تصادم سيارتين أجرة بطريق قنا – سوهاج، ما أسفر عنه مصرع 7 أشخاص من بينهم 4 تم نقلهم إلى مشرحة مستشفى قنا العام وجار نقل 22 مصابا إلى مستشفى قنا العام، فيما جارى نقل باقى المصابين والضحايا إلى مستشفيات محافظة سوهاج.

- ارتفاع ضحايا حادث طريق قنا سوهاج لـ7 جثث و35 مصابا