بالصور.. حملة أمنية لأزالة المخالفات ببحيرة البرلس بكفر الشيخ

شنت مديرية أمن كفر الشيخ حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، والدكتور محمد عبد الباقى عامر رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية لإزالة المخالفات بالبحيرة وبدعم من منطقة وسط الدلتا للثروة السمكية بكفرالشيخ برئاسة المهندس عماد وصفى وكيل الوزارة.

وكانت الحملة بقيادة اللواء محمد عبدالرازق مساعد مدير الأمن ومدير شرطة المسطحات وإدارة تأمين الطرق، وفى حضور العقيد طارق مصطفى نائب مأمور مركز البرلس، والرائد محمد عماد رئيس مباحث المركز، بمشاركة قسمى شرطة المسطحات بسيدى سالم وبلطيم بقيادة الرائد شاكر البلاصى والرائد ياسر سكران، وبدعم من المجموعات القتالية لقوات الأمن المركزى.

وأسفرت الحملة الأمنية عن إزالة 40 علبة "غزل دورة" بطول 4000 متر، وإزالة 2 عشة مخالفة على مساحة 400 متر، وضبط صيادين يقومان بصيد الذريعة بالمخالفة للقانون، ومعهما 20 متر غزل زريعة مخالف.

كما تم ضبط فلوكة خشبية معدلة محلياً، وضبط فلوكة أخرى خشبية بدون ترخيص وعليها 50 متر غزل، وضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص وعليها 10 متر غزل زريعة، وضبط 2 فلوكة خشبية بدون ترخيص وعليهما 200 متر غزل مد دورة مخالف، وتحرير 40 قضية ضبط غزل مد دورة مخالف بطول 400 متر ، وتحرير 30 قضية ضبط جوابى زريعة مخالفة، وضبط لنش خشبى كبير يعمل بموتور الديزل وعليه 5 بوكس سمك منشر، وضبط فلوكة خشبية بدون ترخيص وعليها 5 بوكس سمك منشر.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.



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